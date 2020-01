Offres: Amazon réduit l’iPad cellulaire de 10,2 pouces de 32 Go à 379,99 $ (79 $ de rabais, le plus bas jamais enregistré)

Une nouvelle vente sur l’iPad de 10,2 pouces à partir de 2019 s’est ouverte ce matin sur Amazon, offrant une série de prix les plus bas jamais enregistrés sur le modèle cellulaire de la tablette. Vous pouvez obtenir l’iPad cellulaire 32 Go pour 379,99 $, contre 459,00 $, ce qui représente un nouveau prix bas sur ce modèle parmi les principaux revendeurs Apple en ligne.

Remarque: MacRumors est un partenaire affilié avec Amazon. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à maintenir le fonctionnement du site.

Il existe également quelques modèles Wi-Fi en vente, à partir de 249,99 $ pour le 32 Go et jusqu’à 329,99 $ pour le modèle 128 Go. Toutes ces ventes peuvent être trouvées sur Amazon, mais quelques modèles ont des estimations d’expédition retardées en raison du faible inventaire.

Vente iPad 10,2 pouces

32 Go, cellulaire, gris sidéral – 379,99 $, en baisse de 459,00 $ (79 $ de rabais, le plus bas jamais) 32 Go, cellulaire, argent – 379,99 $, en baisse de 459,00 $ (79 $ de rabais, le plus bas jamais) 128 Go, cellulaire, gris sidéral – 459,99 $, en baisse de 559,00 $ ( 99 $ de rabais, plus bas jamais) 128 Go, cellulaire, or – 459,99 $, en baisse de 559,00 $ (99 $ de rabais, plus bas jamais) 32 Go, Wi-Fi, argent – 249,99 $, en baisse de 329,00 $ (79 $ de rabais) 128 Go, Wi-Fi, argent – 329,99 $ , en baisse par rapport à 429,00 $ (99 $ de rabais) Notre récapitulatif complet des offres contient plus d’informations sur les dernières ventes et bonnes affaires liées à Apple. .