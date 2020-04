Offres: Anker & # 039; s & # 039; Restez intelligent à la maison & # 039; L’événement offre jusqu’à 48% de réduction sur les câbles USB-C, les piles portables et plus encore

Cette semaine, le tout nouvel événement de réduction d’accessoires d’Anker est hébergé sur Anker.com plutôt que sur Amazon. L’entreprise appelle sa vente l’événement «Restez intelligent à la maison», offrant jusqu’à 48% de réduction sur les chargeurs muraux, les câbles, les concentrateurs, les chargeurs sans fil et les batteries portables.

L’un des points forts de la vente est la batterie portable PowerCore Slim 10 000 mAh à 20,00 $, contre 26,99 $. Vous pouvez également doubler la capacité de la batterie et opter pour le modèle PowerCore 20 100 mAh pour 32,01 $, contre 45,99 $. Nous avons rassemblé bon nombre des offres ci-dessous, mais assurez-vous de vous rendre sur Anker.com pour la liste complète des produits en vente dès maintenant.

Chargeurs muraux



PowerPort Mini 2-pack – 11,56 $ avec le code ANKERPMN, en baisse de 13,99 $



PowerPort III Nano – 15,29 $ avec le code ANKERPPNA, en baisse de 17,99 $



PowerStrip Pad – 28,79 $ avec le code ANKERPS7, en baisse de 35,99 $



Bande PowerPort – 39,99 $ avec le code ANKERPS6, en baisse de 49,99 $Les câbles



Câble PowerLine III USB-C vers USB-C – 12,99 $ avec le code AK532PL3C, en baisse de 17,99 $



Câble Lightning PowerLine III – 12,99 $ avec le code AKPL3AL6, en baisse de 15,99 $Hubs



Hub USB-C 5 en 1 – 20,39 $ avec le code AKHUB8334, en baisse de 23,99 $



Hub USB-C 7 en 1 – 33,99 $ avec le code AKHUB8352, en baisse de 39,99 $Chargeurs sans fil



Support PowerWave 7.5 – 23,99 $ avec le code EDMA2521, en baisse de 29,99 $



Chargeur sans fil USB-C – 25,99 $ avec le code SDAKB252, en baisse de 49,99 $Chargeurs portables



PowerCore Slim 10000 mAh – 20,00 $ avec le code WRG9NYZB, en baisse de 26,99 $



PowerCore 20 100 mAh – 32,01 $ avec le code OPJV6E5U, en baisse de 45,99 $



PowerCore Slim 10000 mAh + PowerPort III Nano – 35,99 $ avec le code U8QB24TF, en baisse de 49,99 $

