Offres: apprenez une nouvelle langue, protégez votre activité en ligne ou créez un site Web avec ces nouvelles ventes de logiciels iOS / macOS

Ce week-end de la journée des présidents, vous pouvez économiser sur quelques applications iOS et macOS sur StackSocial, en vous offrant un rabais supplémentaire de 15% sur les applications qui ont déjà été réduites. Il s’agit notamment d’un VPN, d’un logiciel de création de site Web, d’une application de lecture, d’un logiciel de gestion des données et d’une application de compétence linguistique.

Remarque: MacRumors est un partenaire affilié avec StackSocial. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à maintenir le fonctionnement du site.

Dans cette vente, vous pouvez entrer le code promo PRÉSIDENT15 à la caisse pour obtenir un supplément 15 pour cent de réduction ces applications. Le code durera jusqu’au lundi 17 février à 23 h 59. PT, et vous pouvez trouver toutes les applications en vente ci-dessous.

Vente StackSocial – utilisez le code “PRESIDENT15”

KeepSolid VPN Unlimited – 33,15 $, au lieu de 39,00 $: Protégez vos données sur n’importe quel réseau Wi-Fi avec votre propre VPN, sans limite de vitesse ou de bande passante.Blocs 3 – 34,00 $, au lieu de 39,99 $: outil de création de site Web avec un logiciel facile à utiliser qui vous permet de créer des mises en page de page Web entièrement personnalisables sans écrire de code.Bibliothèque de livres micro de 12 minutes (abonnement à vie) – 33,15 $, au lieu de 39,00 $: accédez à des centaines de micro-livres qui peuvent être lus en moins de 12 minutes.Pagico 9 – 21,25 $, au lieu de 25,00 $: gérez toutes vos tâches, fichiers et projets avec le logiciel de gestion des données de Pagico.Mondly (abonnement à vie) – 85,00 $, en baisse de 99,99 $: Apprenez l’une des 33 langues à l’aide du logiciel de reconnaissance vocale de Mondly. N’oubliez pas de consulter notre offre complète pour découvrir encore plus de produits et d’accessoires liés à Apple. .