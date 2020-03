Offres: Best Buy Discounting iPad Mini 5 de 50 $ ce week-end, les prix commencent à 350 $ pour une connexion Wi-Fi de 64 Go

Best Buy a lancé aujourd’hui sa toute dernière vente du week-end, en présentant quelques bonnes affaires sur l’iPad mini 5 d’Apple à partir de 2019. Au cours de cet événement, vous pouvez également économiser sur des étuis iPhone, des écouteurs Beats et quelques autres produits Apple.

Remarque: MacRumors est un partenaire affilié de Best Buy. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à maintenir le fonctionnement du site.

Pour l’iPad mini 5, Best Buy offre 50 $ de rabais sur certains modèles et correspond aux meilleurs prix actuels pour ces tablettes. Les prix commencent à 349,99 $ pour l’iPad mini Wi-Fi 64 Go, en baisse par rapport à 399,00 $, et incluent également le modèle Wi-Fi 256 Go pour 499,99 $, en baisse de 549,00 $.

Si vous recherchez des modèles cellulaires, l’iPad mini cellulaire de 64 Go est en baisse à 479,99 $ chez Best Buy, à partir de 529,00 $. Le périphérique cellulaire de 256 Go est 629,99 $, en baisse de 679,00 $. Bien que le stock varie au moment de la rédaction, Best Buy propose tous ces iPad mini dans toutes les couleurs.

Ci-dessous, nous avons rassemblé quelques-unes des autres ventes qui auront lieu ce week-end chez Best Buy. Cet événement se terminera le dimanche 22 mars à 23 h 59. CT, et il y a des quantités limitées pour certains articles. Certains produits nécessitent l’adhésion à My Best Buy pour voir les offres, et beaucoup prennent en charge la livraison gratuite, ce qui devrait être utile pour toute personne en quarantaine.

