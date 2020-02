Offres: B&H Photo Discounting 16 pouces MacBook Pro, iMac et Mac Pro dans une nouvelle vente

B&H Photo a une nouvelle vente en cours cette semaine visant à des rabais sur certains modèles “pro” du Mac, y compris MacBook Pro, Mac Pro et iMac. Les remises incluent quelques prix parmi les plus bas, alors assurez-vous de les parcourir tous ci-dessous avant l’expiration des ventes le 22 février.

Remarque: MacRumors est un partenaire affilié de B&H Photo. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à maintenir le fonctionnement du site.

MacBook Pro 16 pouces

Les ventes de MacBook Pro ne visent que le modèle 16 pouces et incluent un prix le plus bas de la configuration d’entrée de gamme de 512 Go à 2099,00 $ (300 $ de rabais). C’est le meilleur prix sur ce MacBook Pro que nous avons suivi à ce jour, et nous n’avons pas vu de vente comme celle-ci depuis quelques semaines, alors assurez-vous de visiter B&H Photo bientôt si vous attendiez une nouvelle remise sur le MacBook Pro 16 pouces.



2,6 GHz 6 cœurs, 16 Go de RAM, 512 Go SSD – 2 099,00 $, en baisse de 2 399,00 $ (300 $ de rabais, le plus bas jamais) 2,3 GHz 8 cœurs, 16 Go de RAM, 1 To SSD – 2 499,00 $, en baisse de 2 799,00 $ (300 $ de rabais, le plus bas jamais)

iMac

Il y a pas mal de modèles iMac en vente cette semaine chez B&H Photo, y compris un mélange de configurations personnalisées et de configurations de base d’Apple. Les modèles que nous avons énumérés ci-dessous correspondent aux meilleurs prix actuels vus en ligne, bien qu’aucun n’ait atteint les prix les plus bas de tous les temps. Dirigez-vous vers B&H Photo pour voir la vente complète.

21,5 pouces 4K, 2019

3,6 GHz quadricœur, 8 Go de RAM, disque dur de 1 To – 1199,00 $, en baisse par rapport à 1299,00 $ (100 $ de rabais) 3,2 GHz 6 cœurs, 16 Go de RAM, 1 To Fusion Drive – 1749,00 $, en baisse de 1899,00 $ (150 $ de rabais) 27 pouces 5K, 2019

3,1 GHz 6 cœurs, 8 Go de RAM, 1 To Fusion Drive – 1849,00 $, contre 1 999,00 $ (150 $ de rabais) 3,7 GHz 6 cœurs, 8 Go de RAM, 2 To Fusion Drive – 2149,00 $, en baisse de 2299,00 $ (150 $ de rabais) 3,6 GHz 8 cœurs, 8 Go de RAM, SSD 1 To – 2799,00 $, contre 2999,00 $ (200 $ de rabais)

Mac Pro

Enfin, B&H Photo a des ventes sur le dernier Mac Pro, offrant 500 $ de réduction sur certains modèles. Les prix commencent à 5499,00 $ pour le modèle avec 32 Go de RAM DDR4, un SSD NVMe de 256 Go et le processeur Intel Xeon Eight Core, et augmentent jusqu’à 23099,00 $ pour la RAM DDR4 192 Go, le SSD 1 To et le processeur Intel Xeon 28 cœurs. Un total de 21 modèles Mac Pro sont en promotion lors de cet événement, alors dirigez-vous vers B&H Photo pour consulter la liste complète.

Dirigez-vous vers notre offre complète de promotions pour acheter encore plus de réductions sur les produits Apple et les accessoires associés.

