Offres: B&H Photo Discounts 2019 iMac, MacBook Pro et iPad Air jusqu’à 200 $

B&H Photo propose aujourd’hui un trio de nouvelles offres, offrant des réductions sur un iMac, un MacBook Pro et un iPad Air à partir de 2019. Toutes les offres sont parmi les meilleurs prix en ligne pour chacun de ces appareils.

Remarque: MacRumors est un partenaire affilié de B&H Photo. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à maintenir le fonctionnement du site.

Pour commencer, vous pouvez obtenir l’iMac 21,5 pouces à partir de début 2019 pour 1099,00 $, en baisse de 1299,00 $. Il s’agit du modèle avec un écran Retina 4K, un processeur Intel Core i3 à 3,6 GHz, 8 Go de RAM et un disque dur de 1 To. Cela rivalise avec le meilleur prix que nous voyons en ligne en ce moment pour ce modèle, et fait un prix solide pour un iMac d’entrée de gamme.

200 $ d’économie

1099,99 $ De B&H Photo

Pour le MacBook Pro, B&H Photo réduit le modèle 13 pouces avec une barre tactile du milieu de 2019 à 1 349,00 $, en baisse de 1499,00 $. Ce modèle comprend un processeur Intel Core i5 à 1,4 GHz, 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go. C’est actuellement le meilleur prix en ligne pour ce modèle, et si vous voulez un processeur Intel Core i5 2,4 GHz amélioré, vous le trouverez au prix de 1 649,00 $ (150 $ de rabais) chez B&H.

150 $ d’économie

1349,00 $ De B&H Photo

Enfin, vous pouvez obtenir l’iPad Air 10,5 pouces (64 Go, cellulaire, or) à partir de début 2019 pour 499,00 $, en baisse de 629,00 $. Les ventes d’iPad Air ont été peu fréquentes ces derniers temps et c’est parmi les meilleurs prix en ligne, et à environ 20 $ de réduction par rapport au plus bas que nous ayons jamais vu ce modèle à prix réduit.

130 $ d’économie

499,99 $ De B&H Photo

Vous pouvez trouver encore plus des meilleures ventes pour tous les produits Apple dans nos guides des meilleures offres pour MacBook, iMac et iPad.

