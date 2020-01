Offres: B&H Photo offre une configuration personnalisée de 1 To 16 pouces MacBook Pro pour 2399 $ (300 $ de rabais)

B&H Photo offre une remise sur une configuration personnalisée du nouveau MacBook Pro 16 pouces d’Apple en gris cosmique. Ce modèle dispose de 16 Go de RAM, d’un SSD de 1 To, d’un processeur Intel Core i7 6 cœurs à 2,6 GHz et du GPU AMD Radeon Pro 5500M (avec 4 Go de GDDR6), au prix de 2399,00 $, en baisse de 2699,00 $ (300 $ de rabais).

Remarque: MacRumors est un partenaire affilié de ces fournisseurs. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à maintenir le fonctionnement du site.

Il s’agit d’une mise à niveau du modèle de base du MacBook Pro 16 pouces avec 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go, il vous offrira donc plus de stockage et des graphismes améliorés. Actuellement sur Amazon, le modèle de base va pour 2 187,92 $, en baisse de 2399,00 $ (211 $ de rabais).

Amazon a également le modèle avec 16 Go de RAM, 1 To SSD et un processeur Intel Core i9 8 cœurs à 2,3 GHz pour 2 499,00 $, en baisse de 2799,00 $ (300 $ de rabais). Pour ce modèle haut de gamme, le prix d’Amazon est le plus bas que nous ayons jamais suivi et la meilleure remise trouvée en ligne parmi les principaux revendeurs Apple.

