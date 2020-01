Offres du mardi: Mophie 3-en-1 Qi pad, WONDERBOOM, plus

Les meilleures offres de mardi incluent le chargeur de charge mophie Qi, le haut-parleur Bluetooth WONDERBOOM populaire de l’UE et les écrans de jeu Alienware. Rendez-vous ci-dessous pour tout cela et plus dans la dernière pause déjeuner 9to5Toys.

Chargez votre iPhone, AirPods et Apple Watch sur le Qi pad de mophie

Amazon propose le mophie 3-in-1 Wireless Qi Charge Pad pour iPhone, AirPods et Apple Watch sur 112 $. À titre de comparaison, il se vend régulièrement à 140 $, et l’offre d’aujourd’hui est la meilleure que nous ayons suivie depuis l’automne. Apple a raté le bateau avec sa propre solution de charge Qi, alors mophie prend le relais avec un appareil 3 en 1 qui peut alimenter tous vos éléments essentiels. Il offre des vitesses allant jusqu’à 7,5 W sans fil, garantissant ainsi une alimentation suffisante. Il s’agit d’un moyen simple et efficace de simplifier votre routine de charge nocturne.

UE WONDERBOOM commence vos fêtes d’hiver pour 38 $

Best Buy propose le haut-parleur Bluetooth Ultimate Ears WONDERBOOM en noir pour 38 $. À titre de comparaison, il s’est vendu à l’origine à 100 $ mais évolue autour de 60 $ de nos jours. C’est aussi 2 $ de moins que notre mention précédente. UE WONDERBOOM est parfait pour les fêtes toute l’année avec sa taille compacte et 10 heures d’autonomie. Des couleurs vives et un design à 360 degrés en font un compagnon idéal pendant les mois chauds et beaucoup de plaisir en hiver également. Son faible encombrement le rend facile à transporter partout où les aventures vous mènent. En savoir plus dans notre examen pratique.

Mettez à niveau votre poste de travail avec ces moniteurs

Amazon propose le moniteur Alienware FreeSync 27 pouces 1080p 240 Hz pour 350 $. En baisse de son prix catalogue de 450 $, Dell l’a actuellement en vente pour 420 $, et c’est un match pour son plus bas historique. Ce moniteur est conçu pour ceux qui souhaitent le taux de rafraîchissement le plus élevé possible dans un écran de qualité grand public. Offrant une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz, cet écran affiche quatre fois plus d’images qu’un moniteur traditionnel. Vous obtiendrez un DisplayPort et deux ports HDMI avec ce moniteur.

