Offres: économisez 20 $ sur le nouvel iPod Touch 32 Go, disponible pour 179 $

Amazon et Walmart remettent aujourd’hui l’iPod touch 32 Go d’Apple 2019 à 179,00 $, en baisse de 199,00 $. Cette remise de 20 $ est le prix le plus bas que nous ayons suivi pour le nouvel iPod touch 32 Go, et au moment de la rédaction, Amazon et Walmart sont les seuls grands revendeurs Apple en ligne à offrir une remise sur ce modèle.

Remarque: MacRumors est un partenaire affilié de ces fournisseurs. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à maintenir le fonctionnement du site.

Toutes les couleurs sont disponibles à la vente sauf le rose. Le nouvel iPod touch dispose d’un écran Retina de 4 pouces avec la puce A10 Fusion, FaceTime et la prise en charge des jeux sur l’App Store et de l’écoute d’Apple Music ou de la musique téléchargée sur iTunes.

Si vous recherchez une capacité de stockage plus élevée, le modèle 256 Go offre également une légère remise sur Amazon. Vous pouvez obtenir ce modèle pour 379,99 $, contre 399,99 $ dans certaines couleurs, une autre réduction de 20 $ sur le prix d’origine d’Apple.

