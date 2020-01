Offres: économisez 50 $ sur iPad, jusqu’à 160 $ ​​sur iPad Air et jusqu’à 170 $ sur iPad Pro dans les dernières ventes

Une collection de réductions iPad est apparue cette semaine chez des détaillants tels qu’Amazon, Adorama, B&H Photo et MacMall. Vous aurez la possibilité d’économiser sur l’iPad 10,2 pouces d’Apple, l’iPad Air 10,5 pouces et l’iPad Pro 11 pouces et 12,9 pouces.

Remarque: MacRumors est un partenaire affilié de ces fournisseurs. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à maintenir le fonctionnement du site.

Les ventes commencent avec 50 $ de réduction sur les nouveaux iPad d’entrée de gamme, où vous pouvez obtenir le modèle Wi-Fi 32 Go pour 279,00 $. De plus, Amazon a jusqu’à 160 $ ​​de réduction sur les derniers modèles d’iPad Air avec prise en charge Wi-Fi et cellulaire, et des démarques notables sont apparues chez de nombreux détaillants pour l’iPad Pro, en particulier en ce qui concerne le modèle 12,9 pouces.

Réductions iPad

IPad 10,2 pouces

IPad Air 10,5 pouces

iPad Pro

11 pouces, 64 Go, cellulaire – 799,00 $, en baisse de 949,00 $ (150 $ de rabais) 12,9 pouces, 64 Go, Wi-Fi – 899,00 $, en baisse de 999,00 $ (100 $ de rabais) 12,9 pouces, 64 Go, cellulaire – 1019,00 $, en baisse de 1149,00 $ ( 130 $ de rabais) [matched at Adorama]12,9 pouces, 512 Go, cellulaire – 1349,00 $, en baisse de 1499,00 $ (150 $ de rabais) 12,9 pouces, 1 To, cellulaire – 1529,00 $, en baisse de 1699,00 $ (170 $ de rabais) Assurez-vous de visiter notre rafle complète des offres pour acheter encore plus de produits liés à Apple produits et accessoires. .