Offres: économisez jusqu’à 150 $ sur les derniers modèles iMac 21,5 pouces et 27 pouces d’Apple

Amazon propose quelques modèles du dernier iMac 2019, y compris des modèles de 21,5 pouces et 27 pouces. Ces offres de vente jusqu’à 150 $ de rabais l’iMac, et chaque remise a été automatiquement appliquée, vous n’aurez donc pas besoin d’un code promo.

Remarque: MacRumors est un partenaire affilié de ces fournisseurs. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à maintenir le fonctionnement du site.

Pour commencer, vous pouvez obtenir l’iMac 4K de 21,5 pouces (quadricœur à 3,6 GHz, 8 Go de RAM, disque dur de 1 To) pour 1 199,00 $, en baisse de 1299,00 $ (100 $ de rabais). Si vous recherchez le modèle haut de gamme de 21,5 pouces, vous pouvez obtenir cette configuration (3,0 GHz 6 cœurs, 8 Go de RAM, 1 To Fusion Drive) pour 1 349,99 $, en baisse de 1499,00 $ (149 $ de rabais). Best Buy correspond également au prix de ce modèle.

Pour l’iMac à écran plus grand, vous pouvez obtenir l’iMac 5K 27 pouces (3,7 GHz 6 cœurs, 8 Go de RAM, 2 To Fusion Drive) pour 2149,00 $, en baisse de 2299,00 $ (150 $ de rabais). Il s’agit d’un autre modèle haut de gamme, représentant le modèle le plus cher de l’iMac 5K 27 pouces que vous pouvez acheter auprès d’Apple, en plus des mises à niveau disponibles pour le stockage et les processeurs.

