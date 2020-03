Offres: économisez jusqu’à 40% sur les meilleurs chargeurs et câbles portables Anker d’Amazon Gold Box d’aujourd’hui

Anker a lancé aujourd’hui quelques offres flash sur Amazon, proposant des démarques sur une grande variété de chargeurs portables, de chargeurs sans fil, de chargeurs muraux, et bien plus encore. La plupart des offres sont dans la boîte dorée Anker aujourd’hui sur Amazon, ce qui signifie que les remises ne dureront qu’aujourd’hui et expireront plus tard ce soir.

Anker propose une bonne variété de ses meilleurs chargeurs portables lors de cet événement, y compris six appareils au total. Les prix commencent à 19,99 $ pour une batterie de 5000 mAh qui fonctionne également comme un chargeur mural, et augmentent à 37,49 $ pour la batterie PowerCore de 26800 mAh. Il existe également quelques chargeurs plus coûteux qui incluent des accessoires supplémentaires, comme le PowerCore + avec chargeur mural de 30 W pour 79,99 $.

Chargeurs portables

Chargeur mural PowerCore Fusion + chargeur portable 5000 mAh – 19,99 $, en baisse par rapport à 29,99 $



PowerCore II 10000 mAh – 24,55 $, contre 35,99 $



PowerCore 10000 mAh – 27,19 $, contre 31,99 $



PowerCore 26 900 mAh – 37,49 $, en baisse par rapport à 59,99 $



PowerCore 26800 mAh – 49,99 $, en baisse de 69,99 $



PowerCore + 26800 mAh avec chargeur mural 30 W – 79,99 $, en baisse par rapport à 99,99 $

Chargeurs sans fil

PowerWave 7.5 – 12,99 $, en baisse de 21,99 $



Support PowerWave 10 – 29,99 $, en baisse par rapport à 49,99 $

Chargeurs muraux

PowerPort 2 Elite – 10,99 $, en baisse de 12,99 $



PowerPort Atom III – 28,15 $, en baisse de 37,99 $



PowerPort Atom PD 2 – 35,99 $, en baisse de 54,99 $

Les câbles

PowerLine + USB-C vers USB 2.0 – 13,19 $, en baisse de 18,99 $



Câble Lightning PowerLine – 19,49 $, en baisse par rapport à 27,99 $

Divers

PowerPort Strip 3 – 15,99 $, en baisse par rapport à 22,99 $



Chargeur de voiture PowerIQ USB-C – 16,99 $, en baisse de 22,99 $



PowerPort Cube – 16,99 $, en baisse de 19,99 $



Hub USB-C 5 en 1 – 17,99 $, en baisse par rapport à 23,99 $



Enceinte Soundcore Boost – 49,99 $, en baisse par rapport à 59,99 $ Assurez-vous de visiter notre liste complète des offres pour acheter encore plus de produits et d’accessoires liés à Apple.



