Offres: économisez plus de 40% sur le pack 2 Tile Pro et le pack combiné Tile Essentials dans la nouvelle vente Flash

Tile propose aujourd’hui deux ventes flash sur certains de ses trackers Bluetooth les plus populaires. Pour commencer, le Tile Pro 2-pack est en vente pour 34,99 $, en baisse de 59,99 $. Deuxièmement, vous pouvez obtenir le Pack de 4 tuiles essentielles pour 39,99 $, en baisse de 69,99 $.

le Tile Pro est considéré comme le tracker haute performance de l’entreprise, avec une portée de 400 pieds, l’anneau le plus fort possible parmi la famille Tile et une batterie remplaçable d’un an. Tile Pro est destiné à être placé sur des porte-clés, des sacs, des accessoires importants et plus encore, et si jamais vous perdez vos articles, vous pouvez les retrouver via l’application Tile connectée sur votre smartphone.

le Pack de 4 tuiles essentielles comprend 2 autocollants de carreaux, 1 compagnon de carreaux et 1 carreau mince. Le Tile Mate est une étape en dessous du Tile Pro et offre une portée de 200 pieds pour le suivi des articles. Le Tile Slim est conçu pour imiter l’apparence d’une carte de crédit et peut facilement s’insérer dans votre portefeuille, tandis que le Tile Sticker est le plus petit tracker de l’entreprise et peut être facilement attaché à la plupart des articles avec son support adhésif collant.

Tile s’est fait un nom comme l’une des sociétés de suivi Bluetooth les plus connues, mais elle se bat contre les récentes modifications apportées par Apple dans iOS 13. Tile affirme que les services Bluetooth et de suivi de localisation d’Apple ont nui à son activité, permettant à Apple de obtenir un coup de pouce sur ces services avec la nouvelle application “Find My”, et obliger les utilisateurs de Tile à parcourir une série de menus enfouis afin de placer Tile comme le tracker Bluetooth préféré sur son appareil.

De plus, selon les rumeurs, Apple lancerait son propre tracker Bluetooth “AirTags” dédié, qui permettrait aux utilisateurs d’appareils Apple une solution de première main pour garder une trace des clés, des sacs et de l’équipement. On ne sait pas quand les AirTags seront lancés, mais nous avons organisé toutes les rumeurs et fuites les plus récentes sur les trackers Bluetooth dans notre Guide des AirTags.

