Offres: Économisez sur les modèles remis à neuf des MacBook Air et MacBook Pro 2018 aujourd’hui seulement (à partir de 719,99 $)

Woot est de retour aujourd’hui avec de nouvelles remises sur les modèles MacBook Air et MacBook Pro remis à neuf à partir de 2018. Cette vente durera jusqu’à ce soir à 12 h 00.

Pour commencer, vous trouverez un MacBook Air 13 pouces 2018 remis à neuf avec un SSD de 128 Go pour 719,99 $, tandis qu’un modèle avec un stockage accru de 256 Go est en vente pour 819,99 $.

Ces modèles de MacBook Air ont commencé à l’origine au prix de 1199 $. Sur Woot, vous obtiendrez une garantie Woot d’un an à l’achat, et la société note que ces ordinateurs sont fournis dans des boîtes blanches génériques.

Pour MacBook Pro, vous pouvez obtenir le MacBook Pro 13 pouces 2018 avec un SSD de 256 Go sur 979,99 $ou un SSD de 512 Go pour 1 079,99 $. Woot vend également un MacBook Pro 15 pouces 2018 avec un SSD de 256 Go sur 1 489,99 $, et les deux sont accompagnés d’une garantie Woot d’un an.

Bien que les MacBook remis à neuf soient parfaits pour des remises importantes, nous suivons également en continu les ventes sur les ordinateurs les plus récents d’Apple dans notre Meilleures offres MacBook guider.

