Offres: la dernière vente Apple de Best Buy a des prix bas sur les écouteurs Beats et l’iPad Pro

Le tout nouvel événement Apple Sale de Best Buy propose un trio d’écouteurs sans fil Beats by Dre, d’ordinateurs portables Mac et de l’iPad Pro. Cela inclut des prix bas notables sur les écouteurs sans fil Studio3 et Powerbeats Pro, ainsi que les meilleures offres en cours sur l’iPad Pro dans les modèles 11 pouces et 12,9 pouces.

Remarque: MacRumors est un partenaire affilié de ces fournisseurs. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à maintenir le fonctionnement du site.

Pour le Powerbeats Pro, le prix de 199,99 $ de Best Buy correspond au prix le plus bas jamais vu sur ces écouteurs (également disponible sur Amazon). En vente, les écouteurs sans fil Studio3 coûtent généralement environ 200 $, donc 189,99 $ de Best Buy est une autre réduction notable en cours cette semaine.

Nous avons également collecté quelques offres sur le MacBook Pro 15 pouces, l’ancien MacBook Air et l’iPad Pro. Pour la tablette, Best Buy compare les prix précédemment introduits sur Amazon plus tôt cette semaine, tout en offrant quelques remises les plus basses jamais disponibles ailleurs pour les modèles haut de gamme avec 1 To de stockage et une prise en charge cellulaire.

Événement Best Buy Apple Sale

Beats

Macs

MacBook Air 2017, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage Flash – 799,99 $, en baisse par rapport à 999,99 $ MacBook Pro 15 pouces, 16 Go de RAM, 256 Go SSD – 1 999,99 $, en baisse de 2 399,99 $ 15 pouces MacBook Pro, 16 Go de RAM, 512 Go SSD – 2 399,99 $, en baisse de 2 799,99 $ 15 pouces MacBook Pro, 32 Go de RAM, SSD 1 To – 2799,99 $, en baisse par rapport à 2999,99 $ IPad Pro 11 pouces

64 Go, Wi-Fi – 674,99 $, en baisse de 799,00 $ (124 $ de rabais) 256 Go, Wi-Fi – 799,99 $, en baisse de 949,00 $ (149 $ de rabais) 512 Go, Wi-Fi – 949,99 $, en baisse de 1149,00 $ (199 $ de rabais) 1 To, Wi-Fi – 1149,99 $, en baisse de 1349,00 $ (199 $ de rabais) 64 Go, cellulaire – 824,99 $, en baisse de 949,00 $ (124 $ de rabais) 256 Go, cellulaire – 949,99 $, en baisse de 1099,00 $ (en baisse de 149 $) 512 Go, cellulaire – 1099,99 $, en baisse de 1299,00 $ (de 199 $) 1 To , Cellulaire – 1299,99 $, en baisse par rapport à 1499,00 $ (199 $ de rabais) IPad Pro 12,9 pouces

64 Go, Wi-Fi – 874,99 $, en baisse de 999,00 $ (124 $ de rabais) 256 Go, Wi-Fi – 999,99 $, en baisse de 1149,00 $ (149 $ de rabais) 512 Go, Wi-Fi – 1149,99 $, en baisse de 1349,00 $ (199 $ de rabais) 1 To, Wi-Fi – 1349,99 $, en baisse de 1549,00 $ (199 $ de rabais, le plus bas jamais) 64 Go, cellulaire – 1024,99 $, en baisse de 1149,00 $ (124 $ de rabais) 256 Go, cellulaire – 1149,99 $, en baisse de 1299,00 $ (149 $ de rabais) 512 Go, cellulaire – 1299,99 $, en baisse de 1499,00 $ (199 $) off) 1 To, Cellular – 1 499,99 $, en baisse par rapport à 1 699,00 $ (199 $ de rabais, le plus bas de tous les temps) Assurez-vous de visiter notre offre complète pour découvrir encore plus de produits et d’accessoires liés à Apple. .