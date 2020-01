Offres: la dernière vente de 3 jours de Best Buy réduit le MacBook Air, les étuis pour iPhone, les écouteurs Beats, etc.

Best Buy a lancé une nouvelle vente de 3 jours à l’approche du week-end, avec des réductions sur MacBook Air, MacBook Pro, produits Beats et étuis pour iPhone. Cette vente dure jusqu’au dimanche 26 janvier à 23 h 59. CT, et pour certains produits, vous devrez être membre de My Best Buy pour voir les remises.

Remarque: MacRumors est un partenaire affilié avec certains de ces fournisseurs. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à maintenir le fonctionnement du site.

Les ordinateurs portables MacBook Air et MacBook Pro bénéficient dans de nombreux cas de remises qui correspondent aux meilleurs prix actuels sur certains modèles. Vous pouvez obtenir le MacBook Air 128 Go 2019 pour 949,99 $ (contre 1099,99 $), ou le MacBook Pro 16 Go de 512 Go pour 2199,99 $ (contre 2399,99 $).

Sont également inclus dans la vente une poignée de remises sur les étuis pour iPhone, y compris des offres solides en cours sur la gamme d’étuis pour batterie intelligente iPhone 11. Vous pouvez obtenir cet accessoire pour 103,99 $ en noir (contre 129,99 $), et il existe également de nombreuses remises sur les étuis en cuir, les étuis en silicone et les étuis transparents.

Vente Best Buy 3 jours

N’oubliez pas de consulter notre offre complète pour découvrir encore plus de produits et d’accessoires liés à Apple. .