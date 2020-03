Offres: la nouvelle vente à durée limitée de Tile offre de grandes économies sur les trackers Bluetooth Mate, Slim et Sticker

Tile est de retour avec un nouvel ensemble de réductions sur le Tile Mate, le Tile Slim et le Tile Sticker, offrant jusqu’à 80 $ de réduction sur les prix d’origine.

Pour commencer, vous pouvez obtenir le Tile Mate dans un pack de 1 pour 19,99 $, en baisse de 24,99 $. Le Tile Mate est le tracker Bluetooth le plus vendu de l’entreprise, offrant une batterie remplaçable d’un an dans un petit cadre de 35 mm parfait pour attacher aux clés et aux sacs.

Vous pouvez obtenir 2 tuiles et 2 tuiles minces pour 29,99 $, en baisse par rapport au prix d’origine de 110 $. Le Tile Slim est un tracker ultra-fin parfait pour les portefeuilles et les passeports. Il y a aussi un pack de 4 tuiles Slim pour 39,99 $, en baisse de 120 $.

Enfin, le pack de 4 Tile Sticker est en vente cette semaine pour 49,99 $, en baisse de 79,99 $. L’autocollant de tuile est la plus petite tuile et peut coller à presque tout, comme un MacBook ou une télécommande Siri. Ce tracker Bluetooth a une batterie intégrée de 3 ans et mesure 27 mm dans un cadre circulaire.

