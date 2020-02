Offres: la nouvelle vente d’Anker a des batteries portables de 32 $, des chargeurs sans fil de 17 $, des haut-parleurs Bluetooth de 21 $ et plus

Anker a un nouveau lot de remises sur Amazon cette semaine, avec des économies pour les haut-parleurs Bluetooth, les chargeurs sans fil, les chargeurs portables et une caméra de sécurité Eufy. Certaines de ces ventes ont été appliquées automatiquement, tandis que d’autres nécessitent un code de réduction pour entrer à l’écran de paiement, que nous avons détaillé ci-dessous.

Remarque: MacRumors est un partenaire affilié avec Amazon. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à maintenir le fonctionnement du site.

Les meilleurs choix dans la vente incluent la batterie portable PowerCore 15 000 mAh d’Anker pour 32,29 $, contre 39,99 $. Les batteries portables d’Anker sont parmi les accessoires les plus fiables et parfaites pour alimenter les produits Apple comme l’iPhone et l’iPad pendant vos voyages.

Eufy

l’audio

Chargeurs sans fil

Chargeurs portables

Notre récapitulatif complet des offres contient plus d’informations sur les dernières ventes et bonnes affaires liées à Apple. .