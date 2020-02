Offres: la nouvelle vente d’Anker comprend des chargeurs sans fil de 12 $, des batteries portables de 25 $ et des écouteurs antibruit de 40 $

La dernière liste de produits Anker a été remise sur Amazon cette semaine, et nous constatons des ventes solides sur les batteries portables, les chargeurs sans fil, les chargeurs muraux USB-C, les haut-parleurs et les écouteurs Bluetooth, les multiprises, etc. De nombreux articles ont été automatiquement réduits, mais certains nécessitent des codes promotionnels, que vous pouvez trouver ci-dessous.

Les articles notables de la vente incluent le chargeur PowerCore Fusion d’Anker, qui combine un chargeur mural avec une batterie portable de 5000 mAh et est disponible pour 25,49 $, contre 35,99 $. Il existe quelques options pour les batteries portables dans la vente, allant de 10000 mAh à 26800 mAh, qui fournissent toutes deux beaucoup de charge aux smartphones lorsque vous êtes en déplacement, et peuvent également alimenter des iPad et même des ordinateurs portables MacBook.

PowerCore Redux 10 000 mAh – 28,79 $, en baisse de 45,99 $ (exp. 2/9) PowerCore II 10 000 mAh – 28,89 $, en baisse de 35,99 $ (exp. 2/9) PowerCore Metro Slim 10 000 mAh – 35,99 $, en baisse de 49,99 $ (exp. 2 / 9) PowerCore Essential 20 000 mAh – 36,52 $, contre 42,97 $ (exp. 2/9) PowerCore + 26800 mAh – 69,99 $, contre 89,99 $ (exp. 2/9) Chargeurs sans fil

Dirigez-vous vers notre offre complète de promotions pour acheter encore plus de réductions sur les produits Apple et les accessoires associés. .