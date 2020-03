Offres: la nouvelle vente d’Anker comprend des chargeurs sans fil de 8 $, des batteries portables de 23 $ et des haut-parleurs Bluetooth de 28 $

La toute nouvelle série de réductions d’Anker a frappé Amazon cette semaine, offrant aux acheteurs la possibilité d’économiser sur les haut-parleurs Bluetooth, les chargeurs muraux, les chargeurs sans fil, les batteries portables et les câbles Lightning. Comme d’habitude, les remises d’Anker ne dureront que quelques jours, alors assurez-vous de visiter Amazon pour effectuer votre achat bientôt si vous êtes intéressé.

Vous trouverez des haut-parleurs Bluetooth en vente à partir de 27,88 $, ainsi qu’une offre solide à travers la gamme PowerCore Slim de 10 000 mAh de l’entreprise (dans toutes les couleurs). Vous pouvez obtenir votre coloris préféré pour 22,99 $, contre 39,99 $ cette semaine. La plupart de ces ventes sont automatiquement actualisées, mais certaines nécessitent un code promo, que vous pouvez trouver ci-dessous.

Haut-parleurs Bluetooth

Soundcore 2 – 27,88 $, en baisse de 39,99 $



Soundcore Flare – 37,41 $, en baisse de 59,99 $



Soundcore Flare S + – 79,99 $, en baisse par rapport à 129,99 $

Chargeurs muraux

Chargeur mural USB-C à 5 ports – 30,99 $ avec coupon sur la page, en baisse de 49,99 $



PowerPort Atom 2 – 35,23 $, en baisse de 56,99 $

Chargeur sans fil

PowerWave Pad – 7,99 $ avec le code AKA253SD, en baisse de 11,95 $

Chargeur de portable

PowerCore Slim 10 000 mAh (toutes les couleurs) – 22,99 $ avec le code ANKERCMF7, en baisse de 39,99 $

Câble

PowerLine III USB-A vers Lightning – 12,99 $, contre 15,99 $ Notre résumé complet des offres contient plus d’informations sur les dernières ventes et bonnes affaires liées à Apple.

