Offres: la nouvelle vente de bureaux à domicile de Twelve South offre des remises sur les accessoires MacBook, iMac et iPad

Twelve South a lancé aujourd’hui une nouvelle vente qui réduit une grande variété de ses meilleurs accessoires de bureau, comme le Curve pour MacBook Pro et HiRise Pro pour l’iMac. Pour le MacBook, vous trouverez des supports qui offrent une station de travail plus ergonomique, comme le HiRise pour MacBook à 59,99 $, qui place l’écran du MacBook au niveau des yeux et peut être associé à un clavier Bluetooth pour un flux de travail plus confortable.

Remarque: MacRumors est un partenaire affilié de Twelve South. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à maintenir le fonctionnement du site.

D’autres accessoires incluent ceux pour l’iMac, comme le sac à dos à 34,99 $, qui fournit un petit rebord à l’arrière de votre iMac pour placer un disque dur externe ou un accessoire similaire. Le HiRise Pro élève l’écran iMac à une hauteur plus confortable, similaire au HiRise pour MacBook, et fournit également quelques compartiments de stockage pour désencombrer votre espace de travail. Nous avons listé tous les articles en vente sur Twelve South ci-dessous.

MacBook



Courbe – 49,99 $, en baisse de 59,99 $



HiRise pour MacBook – 59,99 $, en baisse de 79,99 $



Hub USB-C StayGo – 79,99 $, en baisse par rapport à 99,99 $ iMac



BackPack – 34,99 $, en baisse de 44,99 $



MagicBridge – 34,99 $, en baisse de 39,99 $



HiRise Pro – 129,99 $, en baisse de 169,99 $ iPhone



Support d’éclairage HiRise – 24,99 $, en baisse de 29,99 $



PowerPic – 49,99 $, en baisse de 79,99 $



HiRise Wireless – 59,99 $, en baisse de 79,99 $ iPad



Compass Pro – 49,99 $, en baisse de 59,99 $



ParcSlope – 49,99 $, en baisse de 59,99 $ Divers



Bougie Inspire – 19,99 $, en baisse de 29,99 $



Fermata – 39,99 $, en baisse par rapport à 49,99 $ Notre récapitulatif complet des offres contient plus d’informations sur les dernières ventes et bonnes affaires liées à Apple.

