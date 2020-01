Offres: la vente de la Saint-Valentin de Pad & Quill offre jusqu’à 40% de réduction sur les accessoires Apple

Pad & Quill a ouvert une nouvelle vente de la Saint-Valentin quelques semaines plus tôt, en réduisant pratiquement tous ses produits sur tout le site, y compris les étuis iPhone, MacBook, iPad, les bandes Apple Watch et les organisateurs de voyage. La vente offre des réductions allant jusqu’à 25%, que vous pouvez cumuler avec le code promo Valentin pour obtenir un rabais supplémentaire de 15 pour cent, totalisant jusqu’à 40 pour cent de réduction pendant l’événement.

Remarque: MacRumors est un partenaire affilié de Pad & Quill. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à maintenir le fonctionnement du site.

Dans la vente, vous pouvez économiser sur les étuis en cuir Pad & Quill Oxford, Cambridge, Contega et Bella Fino pour des appareils comme l’iPhone et l’iPad. Il est également possible d’économiser sur les étuis MacBook Pro de haute qualité de Pad & Quill, avec quelques options pour le nouveau modèle 16 pouces. Même les nouveaux étuis Woodline pour iPhone de l’entreprise sont en cours de réduction lors de la Saint-Valentin.

Tous les accessoires de l’entreprise sont fabriqués à partir de cuir de haute qualité, spécialement conçu pour s’adapter aux produits Apple. Parce que la vente comprend tout le site Web de Pad & Quill, nous avons restreint certaines idées pour que vous achetiez ci-dessous (notez que les prix indiqués apparaîtront après avoir utilisé le code Valentine):

