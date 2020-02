Offres: la vente du jour des présidents chez Best Buy offre les meilleurs prix sur MacBook Pro, iPad, Powerbeats Pro, etc.

Best Buy a lancé aujourd’hui une nouvelle vente de fin de semaine, celle-ci devant se terminer lundi à 23 h 59. CT, qui est la journée des présidents aux États-Unis. Il y a quelques produits et accessoires Apple à prix réduits pendant la vente, avec des prix solides sur MacBook Air, MacBook Pro, iPads, Apple Watch, écouteurs Beats, etc. Pour certaines des ventes répertoriées ci-dessous, vous devrez être membre de My Best Buy, qui est libre d’adhérer.

Bien que la vente de la journée des présidents de Best Buy comprenne 50 $ de réduction sur le HomePod, nos lecteurs doivent se rappeler que OWC bat toujours ce prix. Vous pouvez obtenir le HomePod blanc pour 204,99 $ et le HomePod Space Grey pour 207,99 $ avec la garantie limitée d’un an d’OWC. Les HomePods OWC sont également livrés dans des emballages non destinés à la vente au détail, mais ils sont garantis comme de nouveaux HomePods, ce qui reste la meilleure offre actuelle sur le haut-parleur intelligent d’Apple.

MacBook

iPad

IPad 10,2 pouces – Économisez jusqu’à 100 $ avec les prix les plus bas sur les modèles Wi-Fi et cellulaires iPad Pro – Économisez jusqu’à 200 $ avec les prix les plus bas sur certains modèles 12,9 pouces

Beats

iPhone

iPhone 11 – Économisez jusqu’à 450 $ avec l’activation et l’échange qualifiés iPhone XS – Économisez jusqu’à 100 $ avec l’activation qualifiée

Apple Watch Series 3

Divers

