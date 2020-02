Offres: La vente flash de Best Buy a de grandes remises sur le MacBook Pro 15 pouces (jusqu’à 1500 $ de réduction sur les configurations personnalisées)

Best Buy a commencé sa toute dernière vente flash ce matin, proposant des offres sur les produits Apple et plus encore ce soir à 23 h 59. CT. Cela inclut des offres sur le MacBook Pro, l’iPhone X, les téléviseurs 4K, les caméras de sécurité Arlo, etc.

Remarque: MacRumors est un partenaire affilié avec certains de ces fournisseurs. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à maintenir le fonctionnement du site.

La vente flash est principalement axée sur le modèle 15 pouces du MacBook Pro, avec des remises allant de 500 $ à 1500 $ sur certains ordinateurs portables. Les prix commencent à 1899,99 $ pour le modèle 15 pouces avec un processeur Intel 6 cœurs à 2,6 GHz, 16 Go de RAM et un SSD de 256 Go, marquant le prix le plus bas jamais enregistré pour cette configuration.

MacBook Pro 15 pouces

2,6 GHz 6 cœurs, 16 Go de RAM, 256 Go SSD – 1899,99 $, en baisse de 2399,00 $ (500 $ de rabais, le plus bas jamais) 2,3 GHz 8 cœurs, 16 Go de RAM, 512 Go SSD – 2199,99 $, en baisse de 2799,00 $ (600 $ de rabais, le plus bas jamais) 2,9 GHz 6 cœurs i9, AMD Radeon Pro 560X, 32 Go de RAM, 1 To SSD – 2 549,99 $, en baisse de 3 799,00 $ (1250 $ de réduction) 2,9 GHz i9 6 cœurs, AMD Radeon Pro Vega 20, 32 Go de RAM, 1 To SSD – 2 649,99 $, au lieu de 4 149,99 $ ( 1500 $ de rabais)

Autres ventes

N’oubliez pas de consulter notre offre complète pour découvrir encore plus de produits et d’accessoires liés à Apple. .