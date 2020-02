Offres: la vente iPad Mini 5 d’Amazon comprend des réductions sur presque tous les modèles, à partir de 349,99 $ pour une connexion Wi-Fi de 64 Go (49 $ de réduction)

Amazon a réduit une large gamme de modèles d’iPad mini 5 pour démarrer la semaine, offrant les prix les plus bas de tous les temps sur les appareils Wi-Fi et cellulaires. Sur les tablettes à prix réduit, chaque vente représente le prix le plus bas jamais enregistré sur chaque modèle.

Pour commencer, vous pouvez obtenir l’iPad mini 5 Wi-Fi de 64 Go pour 349,99 $, contre 399,00 $ (49 $ de rabais). De là, vous trouverez des modèles de 256 Go en vente, ainsi que des prix réduits sur les tablettes cellulaires, avec des prix à partir de 509,00 $ (20 $ de rabais).

iPad mini 5 Soldes

64 Go Wi-Fi – 349,99 $, en baisse de 399,00 $ (49 $ de rabais, le plus bas jamais) 256 Go Wi-Fi – 499,99 $, en baisse de 549,00 $ (49 $ de rabais, le plus bas jamais) 64 Go Cellular – 509,00 $, en baisse de 529,00 $ (20 $ de rabais, le plus bas jamais) 256 Go Cellulaire – 639,00 $, en baisse par rapport à 679,00 $ (40 $ de rabais, le plus bas de tous les temps) Rendez-vous dans notre offre complète pour découvrir encore plus de réductions sur les produits Apple et les accessoires associés. .