Offres: large assortiment de modèles d’iPad Pro et d’iPad de 10,2 pouces à prix réduit sur Amazon (jusqu’à 199 $ de réduction, prix les plus bas de tous les temps)

Une grande vente sur presque tous les modèles de l’iPad Pro 2018 et de l’iPad 2019 s’est ouverte sur Amazon aujourd’hui, offrant jusqu’à 199 $ de réduction sur ces tablettes. Les deux modèles voient les prix les plus bas de la vente, y compris de nouveaux bas sur les options Wi-Fi et cellulaires. Best Buy fait également correspondre le prix de ces iPads dans quelques cas.

Pour l’iPad de 10,2 pouces, les prix commencent à 249,00 $ pour le modèle Wi-Fi 32 Go (80 $ de rabais), et incluent également quelques options cellulaires à partir de 379,99 $ pour 32 Go (79 $ de rabais). De nombreux autres modèles d’iPad Pro 11 pouces et 12,9 pouces sont également en vente, y compris toutes les capacités de stockage et la plupart des couleurs, les prix les plus bas atteignant les modèles 1 To de la tablette 12,9 pouces.

IPad 10,2 pouces

32 Go, Wi-Fi – 249,00 $, en baisse de 329,00 $ (80 $ de rabais, le plus bas jamais) 128 Go, Wi-Fi – 329,00 $, en baisse de 429,00 $ (100 $ de rabais, le plus bas jamais) 32 Go, cellulaire – 379,99 $, en baisse de 459,00 $ (79 $ de rabais, le plus bas) 128 Go, cellulaire – 459,99 $, en baisse par rapport à 559,00 $ (99 $ de rabais, le plus bas jamais enregistré)

iPad Pro

11 pouces

64 Go, Wi-Fi – 674,99 $, en baisse de 799,00 $ (124 $ de rabais) 256 Go, Wi-fi – 799,99 $, en baisse de 949,00 $ (149 $ de rabais) 512 Go, Wi-Fi – 999,99 $, en baisse de 1149,00 $ (149 $ de rabais) 1 To, Wi-Fi – 1149,99 $, en baisse de 1349,00 $ (199 $ de rabais) 64 Go, cellulaire – 824,99 $, en baisse de 949,00 $ (124 $ de rabais) 256 Go, cellulaire – 949,99 $, en baisse de 1099,00 $ (149 $ de rabais) 512 Go, cellulaire – 1149,99 $, en baisse de 1299,00 $ (149 $ de rabais) 1 To , Cellulaire – 1299,99 $, en baisse de 1499,00 $ (199 $ de rabais) 12,9 pouces

64 Go, Wi-Fi – 874,99 $, en baisse de 999,00 $ (124 $ de rabais) 256 Go, Wi-Fi – 999,99 $, en baisse de 1149,00 $ (149 $ de rabais) 512 Go, Wi-Fi – 1199,99 $, en baisse de 1349,00 $ (149 $ de rabais) 1 To, Wi-Fi – 1349,99 $, en baisse de 1549,00 $ (199 $ de rabais, le plus bas de tous les temps) [matched at Best Buy]64 Go, cellulaire – 1019,00 $, en baisse de 1149,00 $ (130 $ de rabais) 256 Go, cellulaire – 1149,99 $, en baisse de 1299,00 $ (149 $ de rabais) 512 Go, cellulaire – 1349,99 $, en baisse de 1499,00 $ (149 $ de rabais) 1 To, cellulaire – 1499,99 $, en baisse de 1699,00 $ (199 $) off, le plus bas jamais enregistré) [matched at Best Buy] Notre récapitulatif complet des offres contient plus d’informations sur les dernières ventes et bonnes affaires liées à Apple. .