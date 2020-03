Offres: le boîtier de batterie intelligent d’Apple aidera à garder votre iPhone 11, XS ou XR alimenté à partir de seulement 65 $

Amazon, Best Buy et Adorama ont quelques remises sur la gamme officielle de Smart Battery Case d’Apple pour iPhone XR et iPhone XS. Nous suivons ces ventes depuis un certain temps maintenant, et cette semaine, vous trouverez quelques prix parmi les plus bas parmi les remises.

Cela comprend également une bonne affaire sur le boîtier de batterie intelligent pour iPhone 11 en noir, qui est en vente à 99,00 $, contre 129,00 $. À 30 $ de rabais, c’est le prix le plus bas que nous ayons jamais vu sur Amazon, et en ce moment, c’est le seul des nouveaux étuis de batterie intelligents qui a cette forte réduction.

Étui Smart Battery pour iPhone 11

Noir chez Amazon – 99,00 $, en baisse de 129,00 $ (30 $ de rabais)

Étui Smart Battery pour iPhone XS

Sable rose sur Amazon – 64,99 $, en baisse de 129,00 $ (64 $ de rabais) [matched at Best Buy]



Blanc chez Amazon – 69,00 $, en baisse par rapport à 129,00 $ (60 $ de rabais)



Noir chez Amazon – 68,99 $, en baisse par rapport à 129,00 $ (60 $ de rabais) [matched at Adorama]

Étui Smart Battery pour iPhone XS Max

Sable rose sur Amazon – 64,99 $, en baisse de 129,00 $ (64 $ de rabais) [matched at Best Buy]



Noir chez Amazon – 68,99 $, en baisse par rapport à 129,00 $ (60 $ de rabais) [matched at Adorama]



Blanc chez Amazon – 75,99 $, en baisse de 129,00 $ (53 $ de rabais) [matched at Adorama]

Étui Smart Battery pour iPhone XR

Noir chez Amazon – 89,99 $, en baisse par rapport à 129,00 $ (39 $ de rabais) [matched at Adorama]



Blanc chez Adorama – 99,99 $, en baisse par rapport à 129,00 $ (29 $ de rabais) Rendez-vous sur notre offre complète de promotions pour acheter encore plus de remises sur les produits Apple et les accessoires associés.

