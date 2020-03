Offres: le MacBook Pro 16 Go de 512 Go d’Apple revient à un prix bas de 2099 $ chez B&H Photo (300 $ de rabais)

B&H Photo a remis aujourd’hui le MacBook Pro 16 Go de 512 Go à son prix le plus bas de 2 099,00 $, en baisse de 2399,00 $. Nous avons vu ce prix plusieurs fois cette année, et c’est le meilleur prix actuel que vous trouverez pour un nouveau MacBook Pro 16 pouces parmi les principaux revendeurs Apple en ligne.

Remarque: MacRumors est un partenaire affilié de B&H Photo. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à maintenir le fonctionnement du site.

De même, vous pouvez également économiser sur le MacBook Pro 16 pouces de 1 To sur B&H Photo, qui propose ce portable à 2 499,00 $, en baisse de 2799,00 $. Cette remise a été assez constante tout au long de l’année, et ces deux ventes sont des démarques solides de 300 $ sur le dernier MacBook Pro d’Apple.

Si vous voulez un modèle plus petit de 13 pouces, il existe également des options de vente pour ceux que nous avons arrondies ci-dessous de B&H Photo.

1,4 GHz, 8 Go de RAM, SSD de 128 Go – 1149,00 $, contre 1299,00 $ (150 $ de rabais)

1,4 GHz, 8 Go de RAM, 256 Go SSD – 1299,99 $, en baisse de 1499,00 $ (199 $ de rabais)

2,4 GHz, 8 Go de RAM, SSD 256 Go – 1449,00 $, contre 1799,00 $ (350 $ de rabais)

2,4 GHz, 8 Go de RAM, SSD 512 Go – 1699,00 $, en baisse par rapport à 1999,00 $ (300 $ de rabais)

Nous avons commencé à suivre les meilleures offres mensuelles sur tous les nouveaux ordinateurs portables MacBook Pro et MacBook Air dans notre nouveau guide “Meilleures offres”. N’oubliez pas de visiter le guide et de le mettre en signet si vous êtes à la recherche d’un nouveau bloc-notes Apple; nous le mettrons à jour chaque semaine à mesure que nous découvrirons de nouvelles offres MacBook sur le Web.

Apple propose des livres et des livres audio gratuits aux utilisateurs aux États-Unis pour une durée limitée uniquement

Apple Books a envoyé aujourd’hui une notification push mettant en évidence les livres et livres audio gratuits disponibles aux utilisateurs pour une durée limitée uniquement. Cela ne semble être aux États-Unis que pour le moment.

La notification push se lit comme suit:

Profitez d’un bon livre, sur nous

Explorez des livres gratuits, des livres à lire pour les enfants, des mystères chaleureux et des livres audio pour toute la famille.

En appuyant sur la notification, les utilisateurs sont dirigés vers la page Livres gratuits …

Brydge présente les nouvelles fonctionnalités du trackpad iPadOS 13.4 dans son nouveau clavier Pro +

Brydge a publié une courte vidéo YouTube présentant son clavier Brydge Pro + avec prise en charge du trackpad. Cela survient quelques jours seulement après qu’Apple ait annoncé son propre Magic Keyboard avec trackpad désigné aux côtés du nouvel iPad Pro et du nouveau MacBook Air.

Dans la vidéo, Brydge met en évidence certaines des capacités de son nouveau clavier Brydge Pro +. La nouvelle fonctionnalité majeure est la prise en charge complète du trackpad dans iPadOS …

À la une: nouvel iPad Pro, MacBook Air, Powerbeats et plus encore

En l’absence d’événement médiatique en mars, Apple a déployé cette semaine un certain nombre de mises à jour de produits, y compris des modèles iPad Pro mis à jour avec deux caméras, un scanner LiDAR et un accessoire Magic Keyboard avec trackpad.

Abonnez-vous à la chaîne YouTube MacRumors pour plus de vidéos. Du côté Mac, nous avons obtenu un MacBook Air mis à jour et des modèles Mac mini avec stockage, ainsi que de nouveaux écouteurs Powerbeats, donc …

Apple reconnaît les problèmes de points d’accès personnels affectant certains utilisateurs iOS 13 et iPadOS 13

Dans un document interne distribué aux fournisseurs de services agréés Apple cette semaine, obtenu par MacRumors, Apple a reconnu que certains utilisateurs iOS 13 ou iPadOS 13 peuvent rencontrer des problèmes avec Personal Hotspot.

Apple a dit aux fournisseurs de services autorisés de s’attendre à ce que les clients qui ne peuvent pas se connecter à un point d’accès personnel ou rencontrent une déconnexion fréquente de celui-ci. Les clients peuvent également …

Le MacBook Air 2020 fait l’éloge du clavier magique et des performances plus rapides à un prix de départ inférieur de 999 $

Les médias ont mis la main sur le nouveau MacBook Air et les premières impressions du portable après un jour ou deux d’utilisation sont largement positives.

Suivant les traces du MacBook Pro 16 pouces, le nouveau MacBook Air est doté d’un clavier magique redessiné avec des commutateurs à ciseaux qui offrent un débattement de 1 mm pour une sensation de touche confortable et stable. Comme avec le MacBook Pro 16 pouces, les critiques trouvent le …

Le MacBook Air 2020 avec Quad-Core i5 est jusqu’à 76% plus rapide que le modèle 2018-2019 basé sur des références

Apple a renouvelé cette semaine sa gamme de MacBook Air avec un commutateur à ciseaux Magic Keyboard et des options de processeur Intel Core de 10e génération plus rapides, notamment un Core i3 bicœur à 1,1 GHz, un Core i5 quadricœur à 1,1 GHz et un Core i7 quadricœur à 1,2 GHz .

Jason Snell de Six Colours a reçu le MacBook Air de milieu de gamme avec un processeur Core i5 quadricœur à 1,1 GHz à des fins de test. Dans son premier …

Voici comment fonctionne un trackpad avec un iPad Pro dans iPadOS 13.4

Hier, Apple a dévoilé un nouvel iPad Pro 2020 avec un nouvel accessoire Magic Keyboard qui ajoute un trackpad à l’iPad pour la première fois. Apple ne s’est pas arrêté là, cependant, et a intégré la prise en charge des souris et des trackpads dans tous les iPads modernes grâce à la mise à jour iPadOS 13.4.

Abonnez-vous à la chaîne YouTube MacRumors pour plus de vidéos. Le nouvel iPad Pro 2020 ne sortira que la semaine prochaine et le Magic …

Les personnes qui ont laissé des appareils dans les magasins Apple pour réparation ne peuvent pas les obtenir avant la réouverture des magasins

Tous les sites de vente au détail d’Apple en dehors de la Grande Chine sont fermés en ce moment, et les clients qui ont laissé leurs appareils en réparation ne peuvent pas les récupérer jusqu’à la réouverture des magasins, a confirmé un porte-parole d’Apple à Business Insider. Apple a fermé tous ses magasins le samedi 14 mars, mais est resté ouvert pendant quelques jours supplémentaires pour permettre aux clients de récupérer les appareils commandés pour le ramassage en magasin ou …

