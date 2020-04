Offres: le nouvel événement Apple Shopping de B&H Photo comprend de solides remises sur iPad mini, AirPods, etc.

B&H Photo a lancé un nouvel événement Apple Shopping aujourd’hui, offrant des réductions sur les AirPods, MacBook, iPad, Mac mini et Apple Watch Series 5.

Remarque: MacRumors est un partenaire affilié de B&H Photo. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à maintenir le fonctionnement du site.

Pour commencer, vous pouvez économiser avec de bonnes affaires sur les AirPods, y compris les AirPods avec étui de charge sur 139,95 $, en baisse de 159,95 $. C’est à peu près le même prix que nous voyons chez tous les principaux revendeurs Apple cette semaine, et à environ 10 $ de réduction par rapport au prix le plus bas suivi.

Les AirPods avec étui de chargement sans fil sont 169,95 $, en baisse par rapport à 199,00 $, ce qui représente également le même prix dans des endroits comme Adorama et Amazon. Si vous voulez le boîtier de charge sans fil autonome pour AirPods, cet accessoire est 69,00 $, en baisse de 79,00 $ chez B&H Photo.

En passant à l’Apple Watch Series 5, vous trouverez une remise moyenne de 15 $ sur la plupart des modèles lors de l’événement Apple Shopping de B&H Photo. Cela signifie que les appareils en aluminium de 40 mm commencent à 384,00 $ et les dispositifs en aluminium de 44 mm commencent à 414,00 $. Cet événement comprend également des modèles Nike + et cellulaires en vente, ainsi que 20 $ de réduction sur les bandes Modern Buckle.

Pour iPad, il existe de nombreuses remises sur une variété de modèles. L’iPad mini de 7,9 pouces du début de 2019 voit le prix le plus bas jamais enregistré sur le modèle Wi-Fi de 256 Go, au prix de 499,00 $, en baisse de 549,00 $. De même, le modèle cellulaire de 256 Go est en vente, celui-ci au prix de 629,00 $, en baisse de 659,00 $.

Il y a des ventes sur deux des plus récents iPad Pros 2020: 1049,00 $ pour l’iPad Pro Wi-Fi 12,9 pouces de 256 Go et 849,00 $ pour l’iPad Pro Wi-Fi 11 pouces de 256 Go, à la fois 50 $ de rabais. Enfin, vous pouvez économiser sur plusieurs modèles 2018; nous avons collecté beaucoup de ces ventes dans un article séparé ce matin.

Rendez-vous sur B&H Photo pour parcourir l’intégralité de l’événement Apple Shopping, qui comprend également des ventes sur les écouteurs MacBook Air, MacBook Pro, Mac mini et Beats. Nous suivons les offres hebdomadaires sur tous ces produits dans nos guides des meilleures offres dédiés pour iPad, MacBook et AirPods.

.