Offres: les bas prix atteignent les MacBook Pro 13 et 16 pouces (jusqu’à 300 $ de rabais)

Amazon et Adorama ont introduit de nouvelles ventes sur le MacBook Pro 13 et 16 pouces 2019, avec des offres prenant jusqu’à 300 $ de rabais sélectionner des modèles.

Remarque: MacRumors est un partenaire affilié avec certains de ces fournisseurs. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à maintenir le fonctionnement du site.

Vous pouvez obtenir le MacBook Pro 13 pouces (1,4 GHz, 8 Go de RAM, 128 Go SSD) pour 1099,99 $, en baisse de 1299,00 $ (199 $ de rabais) sur Amazon. C’est le prix le plus bas que nous ayons jamais suivi pour le modèle, et il est également égalé chez Best Buy.

Pour le plus grand MacBook Pro, le modèle 16 pouces (2,3 GHz 8 cœurs, 16 Go de RAM, 1 To SSD) est en vente pour 2 499,00 $, en baisse de 2799,00 $ (300 $ de rabais) sur Adorama. Il s’agit d’un autre prix le plus bas de tous les temps, et il bat actuellement les prix du même modèle vu sur Amazon et Best Buy.

