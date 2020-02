Offres: les étuis en cuir, en silicone et à batterie pour Apple d’Apple bénéficient de réductions importantes (jusqu’à 65 $ de rabais)

Best Buy propose une collection de coques officielles d’Apple pour iPhone à des prix remarquablement bas dans la vente flash d’aujourd’hui, et Amazon propose quelques réductions. Pendant l’événement, vous pouvez obtenir le boîtier de la batterie intelligente de l’iPhone XS pour 64,99 $ (65 $ de rabais) et le folio en cuir pour 49,99 $ (50 $ de rabais).

Note: MacRumors est un partenaire affilié avec ces fournisseurs. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à maintenir le fonctionnement du site.

Vous trouverez tous les étuis iPhone en vente aujourd’hui dans les listes ci-dessous, ainsi que les liens pertinents vers Amazon s’ils s’appliquent. Les styles de cas incluent les étuis de batterie intelligents, les étuis en cuir et les étuis en silicone, et tous sont des accessoires de première qualité d’Apple.

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 7 Plus / 8 Plus

Notre récapitulatif complet des offres contient plus d’informations sur les dernières ventes et bonnes affaires liées à Apple. .