Offres: les modèles MacBook Air 2019 réduits jusqu’à 300 $, à partir de 899 $ pour 128 Go

Hier, avec le lancement d’un nouveau MacBook Air, nous assistons ce matin à de nouvelles remises sans précédent sur le MacBook Air 2019 de génération précédente. Les ventes que nous avons arrondies ci-dessous peuvent être trouvées sur B&H Photo, qui propose des offres pour les modèles MacBook Air 2019 de 128 Go et 256 Go.

Remarque: MacRumors est un partenaire affilié de ces fournisseurs. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à maintenir le fonctionnement du site.

Pour commencer, vous pouvez obtenir le MacBook Air 128 Go 2019 (1,6 GHz, 8 Go de RAM) pour 899,00 $, en baisse de 1099,00 $. Cette remise de 200 $ n’est pas tout à fait la plus basse affaire que nous ayons suivie sur ce modèle, mais c’est la meilleure actuellement disponible en ligne, et B&H Photo la propose dans toutes les couleurs.

Si vous voulez un peu plus de stockage, vous pouvez obtenir le MacBook Air 256 Go 2019 (1,6 GHz, 8 Go de RAM) pour 999,00 $, en baisse de 1299,00 $. À 300 $ de rabais, c’est le meilleur prix que nous ayons jamais enregistré pour ce MacBook Air parmi les principaux revendeurs Apple en ligne, et il est également disponible dans les trois couleurs d’or, d’argent et de gris sidéral.

Pour ceux qui s’intéressent aux nouveaux modèles de MacBook Air, Expercom offre les premières remises sur ces ordinateurs portables. Vous pouvez obtenir le MacBook Air d’entrée de gamme avec 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go pour 947,96 $, contre 999,00 $. Cette vente comprend également des démarques sur l’iPad Pro 2020.

B&H Photo propose également des réductions sur certains modèles de MacBook Pro, notamment le MacBook Pro 13 pouces 256 Go 2019 (2,4 GHz, 8 Go de RAM) à 1 449,00 $, en baisse de 1799,00 $. Cette remise de 350 $ est un autre prix le plus bas de B&H Photo, et elle est disponible en argent et gris sidéral. Amazon correspond à la vente pour le modèle Space Gray.

Enfin, quelques MacBook Pros 15 pouces de 2019 sont en vente. Vous pouvez obtenir le modèle 256 Go (2,6 GHz, 16 Go de RAM) pour 2 029,00 $, en baisse de 2 399,00 $; le modèle 512 Go (2,4 GHz, 8 Go de RAM) pour 1 699,00 $, en baisse par rapport à 1 999,00 $; et le modèle haut de gamme de 512 Go (2,3 GHz, 16 Go de RAM) pour 2149,00 $, en baisse de 2399,00 $. Ils sont tous disponibles en gris sidéral.

