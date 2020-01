Offres: les opérateurs de téléphonie cellulaire lancent de nouvelles offres 2020 sur iPhone et Apple Watch

Les principaux opérateurs de téléphonie mobile aux États-Unis ont tous lancé de nouvelles offres pour les clients au cours de la nouvelle année, avec la possibilité d’économiser sur votre facture mensuelle de téléphonie mobile et les paiements des appareils matériels pour iPhone, Apple Watch, etc. Nous avons rassemblé ces différentes offres ci-dessous de Sprint, AT&T, T-Mobile et Verizon.

Remarque: MacRumors est un partenaire affilié avec certains de ces fournisseurs. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à maintenir le fonctionnement du site.

Sprint

À partir d’aujourd’hui, vous pouvez obtenir l’Apple Watch Series 4 jusqu’à 275 $ de réduction, sous la forme d’un crédit de 11,46 $ / mois sur votre facture. Cela fera l’Apple Watch 40 mm 7,29 $ / mois et le modèle 44 mm 8,54 $ / mois. Un accord de facturation à tempérament de 24 mois est requis, ou vous devrez acheter une nouvelle ligne de service de montre sur un plan éligible avec un combiné actif sur le compte.

Si vous achetez un iPhone, vous pouvez obtenir l’iPhone 11 de 64 Go pour 15 $ / mois avec échange admissible et location Sprint Flex. Vous aurez besoin d’une nouvelle gamme de services et d’un bail de 18 mois, puis vous verrez un crédit de 14,17 $ / mois appliqué à votre facture.

Vous pouvez également louer un iPhone XS de 64 Go à 37,50 $ / mois, puis obtenir un autre iPhone XS de 64 Go sans frais supplémentaires grâce à un crédit de 37,50 $ / mois appliqué à votre compte dans deux factures. Vous devrez ajouter deux nouvelles lignes ou obtenir une nouvelle ligne et une nouvelle mise à niveau, ainsi qu’une paire de baux de 18 mois.

Il existe également quelques options pour tous ceux qui envisagent de passer à Sprint. Vous pouvez obtenir l’iPhone XR pour 15 $ / mois, ou le même smartphone en état d’occasion pour 8 $ / mois, si vous passez à Sprint d’un autre opérateur.

AT&T

AT&T offre à ses clients la possibilité d’obtenir jusqu’à 500 $ de réduction sur les iPhones éligibles avec une nouvelle gamme de services, tandis que les clients qui passent à AT&T peuvent obtenir jusqu’à 700 $ de réduction lorsqu’ils transfèrent leur numéro depuis un autre service. Les mises en garde habituelles s’appliquent: vous aurez besoin d’un accord de versement admissible, d’un échange de smartphone éligible et de payer des frais d’activation de 30 $.

Les iPhones que vous pouvez acheter dans le cadre de cette offre incluent: iPhone: 8 (128 Go / 256 Go), 8 Plus, XR (128 Go / 256 Go), X (64 Go / 256 Go), XS (256 Go / 512 Go), XS Max, 11, 11 Pro , 11 Pro Max (jusqu’à 1450 $). AT&T a noté que l’iPhone 8 de 64 Go, l’iPhone XR de 64 Go et l’iPhone XS de 64 Go ne sont pas éligibles.

Les iPhones que vous pouvez échanger dans le cadre de cette offre incluent: iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XR, XS, XS Max, 11, 11 Pro et 11 Pro Max. Vous pouvez également échanger divers smartphones de Samsung, Google, LG, Motorola, Razer, OnePlus, etc.

Après tout cela, les clients passant à AT&T recevront jusqu’à 700 $ en crédits de factures, tandis que les clients existants AT&T ajoutant une nouvelle ligne recevront jusqu’à 500 $ en crédits de factures. Ces crédits commencent sur trois factures et seront appliqués en quantités égales sur 30 versements mensuels.

Si vous magasinez pour des forfaits Internet et TV, AT&T a quelques options groupées AT&T Internet et U-Verse TV, vous permettant d’économiser jusqu’à 240 $ / an ainsi que 300 $ en cartes de récompense AT&T. Le transporteur a même quelques offres sur les accessoires, comme 20% de réduction sur les chargeurs de marque AT&T.

Verizon

Verizon a une offre BOGO, vous permettant d’acheter un iPhone et d’obtenir 700 $ de rabais sur un second. Les appareils éligibles incluent: iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max.

Si vous en ajoutez deux à votre panier avec un plan Verizon Unlimited, vous pouvez obtenir un crédit de 700 $ sur votre compte sur 24 mois.

Le transporteur a également quelques offres sur des iPhones plus anciens, comme l’iPhone 8 et l’iPhone 7. Vous pouvez obtenir l’iPhone 8 pour 10 $ / mois lorsque vous achetez une nouvelle gamme de smartphones, ou la même offre vaut pour l’iPhone 7 à 5 $ / mois .

Les autres offres incluent des offres Apple Watch, où vous pouvez acheter une Apple Watch et en obtenir une autre jusqu’à 50% de réduction. Pour ce faire, ajoutez une Apple Watch à votre panier sur le site Web de Verizon, puis achetez-en une autre pour voir la remise appliquée.

Une nouvelle ligne de service de montre est requise et jusqu’à 150 $ de réduction sur le prix de détail de l’appareil inférieur seront appliqués.

T Mobile

Si vous et quelqu’un d’autre passez à T-Mobile, vous pouvez obtenir deux lignes et deux nouveaux smartphones iPhone 11 de 64 Go à 90 $ / mois, via 24 crédits de facture mensuels et des échanges éligibles.

Vous pouvez également économiser jusqu’à 700 $ sur l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max lorsque vous changez et échangez un appareil éligible. Cette offre concerne l’iPhone 11 Pro ou Pro Max de 64 Go, et un plan de paiement mensuel doit être sélectionné.

Pour les deux offres, vous pouvez obtenir jusqu’à 700 $ de réduction si vous échangez: iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 et iPhone 8 Plus. Vous pouvez également obtenir jusqu’à 500 $ de rabais si vous échangez: iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s et iPhone 6s Plus.

De plus, T-Mobile propose une offre Apple Watch où vous pouvez acheter l’Apple Watch Series 3 et obtenir 100 $ de rabais lorsque vous ajoutez une ligne DIGITS appariée. Une fois que vous achetez la série 3 sur un plan de paiement mensuel et activez au moins une nouvelle ligne de service Apple DIGITS, T-Mobile appliquera un crédit de facture mensuelle de 4,16 $ à votre compte pendant 24 mois.

Assurez-vous de consulter notre offre complète de promotions pour acheter encore plus de produits et d’accessoires liés à Apple.

