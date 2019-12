Offres: les prix les plus bas jamais enregistrés sur l'Apple Pencil 2 et l'étui de chargement sans fil AirPods

Si vous cherchez peut-être un accessoire pour accompagner un nouveau cadeau de vacances, quelques-uns des plus populaires d'Apple ont reçu des baisses de prix aujourd'hui aux niveaux les plus bas que nous ayons jamais vus dans notre suivi.

Remarque: MacRumors est un partenaire affilié avec Amazon et Best Buy. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à maintenir le fonctionnement du site.

Apple Pencil 2

Alors que nous avons vu l'Apple Pencil 2 descendre à 104,99 $ pour les membres My Best Buy avant les vacances, l'accessoire iPad Pro a atteint un nouveau creux de 99,00 $ chez Amazon et Best Buy, soit environ 25% de réduction par rapport à ses 129,00 $ habituels. prix.

L'Apple Pencil 2 fonctionne avec les derniers modèles d'iPad Pro d'Apple lancés en 2018, y compris la nouvelle taille de 11 pouces et le modèle de troisième génération de 12,9 pouces. Il se fixe magnétiquement sur le côté de l'iPad Pro, se charge sans fil et prend en charge les gestes de double pression personnalisables tels que la commutation entre les outils de dessin et l'affichage d'une palette de couleurs.

Étui de recharge sans fil AirPods

Amazon a également réduit le boîtier de charge sans fil AirPods à seulement 46,33 $, soit une remise de plus de 40% par rapport au prix régulier de 79,00 $. Compatible avec les AirPod de première et deuxième génération, l'accessoire de boîtier autonome vous permet de passer du boîtier standard qui se charge uniquement via une connexion Lightning filaire à un qui se charge également sans fil via un tapis de chargement Qi. .