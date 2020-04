Offres: l’iPad 10,2 pouces d’Apple réduit de 50 $ chez Amazon cette semaine (à partir de 279 $ pour 32 Go)

Amazon a quelques remises notables sur l’iPad 10,2 pouces d’Apple à partir de 2019, dans les tailles 32 Go et 128 Go pour l’option Wi-Fi uniquement. Pour l’iPad 32 Go, vous trouverez un prix de vente de 279,00 $, en baisse de 329,00 $ (50 $ de rabais).

C’est actuellement le meilleur prix pour ce modèle parmi les principaux revendeurs Apple en ligne, bien qu’il ne s’agisse pas du prix le plus bas que nous ayons jamais enregistré. Les options Space Gray et Gold sont toutes deux en cours de réduction, mais Gold sera expédié plus rapidement et arrivera d’ici la fin du mois.

50 $ d’économie

279,00 $ d’Amazon

Pour l’iPad Wi-Fi de 128 Go, Amazon remet cette tablette à 379,99 $, en baisse de 429,00 $ (50 $ de rabais). Ce prix est égalé chez Best Buy et est un autre meilleur prix disponible en ligne pour le moment. Les deux Space Grey et Silver sont en vente sur Amazon, le premier étant disponible pour expédition aujourd’hui.

Pour encore plus d’offres sur iPad, consultez notre guide complet des meilleures offres pour iPad. Dans ce guide, nous suivons les meilleures remises en ligne pour iPad, iPad mini, iPad Air et iPad Pro.

