Offres: l’iPad Air Wi-Fi de 256 Go d’Apple atteint un prix bas de 549 $ sur Amazon (100 $ de rabais)

Amazon a conclu aujourd’hui un accord solide sur le dernier iPad Air d’Apple, en réduisant le modèle Wi-Fi de 256 Go à 549,00 $, en baisse de 649,00 $. Cette réduction de 100 $ est le plus bas que nous ayons jamais enregistré pour cette version de l’iPad Air de 10,5 pouces parmi les principaux revendeurs Apple en ligne.

Remarque: MacRumors est un partenaire affilié avec Amazon. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à maintenir le fonctionnement du site.

La remise n’est disponible qu’en gris sidéral pour le moment, tandis que les autres couleurs et versions de l’iPad Air restent proches des prix d’origine sur Amazon. Il y a une autre vente sur le modèle cellulaire 64 Go, pour 579,00 $, en baisse de 629,00 $ (50 $ de rabais), mais le stock est limité.

Apple a mis à jour l’iPad Air il y a près d’un an en mars 2019, avec une nouvelle taille d’écran de 10,5 pouces, un bouton d’accueil Touch ID, un processeur A12 Bionic et la prise en charge de l’Apple Pencil et du Smart Keyboard. Dans toute la famille des iPad, l’iPad Air se situe entre l’iPad 10,2 pouces à faible coût et l’iPad Pro haut de gamme.

N’oubliez pas de consulter notre offre complète pour découvrir encore plus de produits et d’accessoires liés à Apple.

.