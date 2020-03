Offres: MacBook Pro 13 pouces avec des réductions sur tous les modèles, y compris 2,4 GHz / 256 Go pour 1499 $ (300 $ de rabais)

Amazon a introduit un nouveau prix bas sur le MacBook Pro 13 pouces à partir de la mi-2019 aujourd’hui. Vous pouvez obtenir le portable avec un processeur Intel Core i5 à 2,4 GHz, 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go pour 1 499,00 $, en baisse de 1799,00 $.

Remarque: MacRumors est un partenaire affilié de ces fournisseurs. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à maintenir le fonctionnement du site.

Cette remise de 300 $ est le prix le plus bas que nous ayons jamais suivi pour ce modèle de MacBook Pro 13 pouces, et il est disponible en argent et en gris sidéral. Ce MacBook Pro comprend un écran Retina, une barre tactile avec Touch ID, quatre ports Thunderbolt 3 USB-C et jusqu’à 10 heures d’autonomie.

Côté entrée de gamme, Best Buy a le MacBook Pro 13 pouces avec un SSD de 128 Go pour 1049,99 $, en baisse de 1299,00 $ (250 $ de rabais). C’est un autre prix le plus bas de tous les temps et une bonne affaire pour tous ceux qui cherchent à obtenir un prix bon marché sur le dernier MacBook Pro 13 pouces.

Il existe quelques bonnes affaires sur d’autres modèles de MacBook Pro 13 pouces, bien qu’ils ne soient pas les prix les plus bas de tous les temps. Le modèle 1,4 GHz / 8 Go de RAM / 256 Go SSD est 1 249,99 $ chez Best Buy, en baisse de 1499,00 $ (250 $ de rabais), tandis que le modèle haut de gamme 2,4 GHz / 8 Go de RAM / 512 Go SSD est 1 699,00 $ chez Amazon, en baisse de 1999,00 $ (300 $ de rabais).

Comme autre mention rapide, Amazon réduit toujours le MacBook Pro 1 To de 16 pouces à son prix le plus bas de 2 499,00 $, en baisse de 2799,00 $ (300 $ de rabais). Adorama est à la hauteur de cette offre, qui est une offre que nous avons vue aller et venir au cours des derniers mois, et qui mérite d’être examinée si vous êtes intéressé par une version haut de gamme du MacBook Pro 16 pouces d’Apple.

