Offres: MacBook Pro 13 pouces réduit jusqu’à 299 $, à partir de 1049,99 $ pour 128 Go

Une nouvelle collection de ventes de MacBook Pro 13 pouces a frappé Amazon et Best Buy cette semaine, offrant les prix les plus bas de tous les temps dans quelques cas. Vous trouverez jusqu’à 299 $ de réduction sur les modèles MacBook Pro 13 pouces à partir de la mi-2019, y compris une variété de capacités de stockage et de couleurs.

Remarque: MacRumors est un partenaire affilié de ces fournisseurs. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à maintenir le fonctionnement du site.

La vente commence à 1049,99 $ pour le MacBook Pro 13 pouces avec 8 Go de RAM et un SSD de 128 Go, et s’élève à 1699,99 $ pour le MacBook Pro 512 Go SSD. Dans la liste ci-dessous, nous avons mis en évidence les offres d’Amazon sur les ordinateurs portables, mais vous trouverez également des prix correspondants chez Best Buy.

Vente de MacBook Pro 13 pouces

8 Go de RAM, 128 Go SSD – 1049,99 $, en baisse par rapport à 1299,00 $ (249 $ de réduction, le plus bas jamais enregistré) [Best Buy]1,4 GHz, 8 Go de RAM, SSD 256 Go – 1249,99 $, en baisse de 1499,00 $ (249 $ de rabais) [Best Buy]2,4 GHz, 8 Go de RAM, SSD 256 Go – 1499,99 $, en baisse par rapport à 1799,00 $ (299 $ de réduction, le plus bas jamais enregistré) [Best Buy]8 Go de RAM, 512 Go SSD – 1699,99 $, en baisse de 1999,00 $ (299 $ de rabais) [Best Buy] Notre récapitulatif complet des offres contient plus d’informations sur les dernières ventes et bonnes affaires liées à Apple. .