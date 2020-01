Offres: MacMall réduit l’iPad Pro 11 pouces de 64 Go à 799 $ (150 $ de rabais)

Dans une vente autonome notable qui est apparue ce matin, MacMall propose l’iPad Pro 11 pouces 64 Go gris sidéral avec prise en charge cellulaire à 799,00 $, en baisse de 949,00 $. MacMall offre une livraison gratuite de deux jours et des retours gratuits, et au moment de l’écriture, l’iPad Pro est en stock et prêt à être expédié.

Remarque: MacRumors est un partenaire affilié de MacMall. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à maintenir le fonctionnement du site.

Ce prix est 150 $ de rabais Le prix d’origine d’Apple et la meilleure remise actuelle que nous voyons parmi les principaux revendeurs Apple en ligne. À titre de comparaison, le même modèle d’iPad Pro coûte jusqu’à 925 $ sur Adorama et 873 $ sur Amazon. Assurez-vous de visiter MacMall pour parcourir la nouvelle vente avant l’expiration de l’accord.

L’iPad Pro dispose d’un écran bord à bord, de lunettes minces et d’un bouton d’accueil traditionnel, à la manière des nouveaux modèles d’iPhone. Sans bouton d’accueil pour la navigation ou l’authentification biométrique, l’iPad Pro dispose d’un système de caméra TrueDepth avec Face ID pour remplacer Touch ID. Face ID sur l’iPad Pro fonctionne à la fois en orientation portrait et paysage.

Le modèle 11 pouces remplace l’iPad Pro 10,5 pouces, offrant plus d’affichage dans un corps de même taille, et Apple propose également un écran plus grand de 12,9 pouces à un prix plus élevé. Les deux modèles fonctionnent également avec l’Apple Pencil 2 et les nouveaux claviers intelligents.

