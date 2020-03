Offres: Nomade offrant 50% de réduction sur les câbles Lightning et USB-C en kevlar avec l’achat d’une station de recharge sans fil

Nomad a une «vente combinée de puissance» en cours cette semaine, offrant 50% de réduction sur l’un des câbles de charge Kevlar de Nomad lorsque vous achetez une station de base. Les stations de base Nomad sont des plates-formes de charge sans fil robustes qui peuvent charger des iPhones, des AirPod et des montres Apple à partir de 99,95 $.

Remarque: MacRumors est un partenaire affilié de Nomad. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à maintenir le fonctionnement du site.

Nomad vend la station de base régulière à 99,95 $, ce qui permet de recharger sans fil deux appareils en même temps. Il vient également dans une option noyer à 139,95 $. Ces deux chargeurs ont également deux ports de sortie (un USB-A et un USB-C) et une surface en cuir rembourré pour protéger vos appareils.

Si vous souhaitez ajouter votre Apple Watch sur le support, la station de base Apple Watch Edition comprend un chargeur Apple Watch qui prend en charge le mode Nightstand, au prix de 149,95 $. Cela laisse de la place pour deux appareils à charger sans fil sur le tapis, ainsi que deux appareils supplémentaires via USB-A et USB-C.

Lorsque vous achetez une de ces stations de base, vous pouvez choisir parmi près d’une douzaine de câbles de charge à moitié prix. Nomad vend des câbles USB-C à Lightning (à partir de 39,95 $), USB-A à Lightning (à partir de 34,95 $), des câbles universels (à partir de 24,95 $) et USB-C à USB-C (à partir de 29,95 $).

Tant que vous avez une station de base compatible dans votre panier, vous pouvez ajouter n’importe lequel de ces câbles en Kevlar dans votre panier et vous verrez la remise de 50% automatiquement appliquée. Les câbles Nomad sont en Kevlar tressé double et sont conçus pour une durabilité extrême et une utilisation quotidienne intensive.

Dans le cadre de cette vente, vous pouvez obtenir le câble Lightning vers USB-C de 3 mètres pour 22,48 $, ce qui est environ 13 $ moins cher que le câble d’origine de 2 mètres d’Apple à 35,00 $. Nomad a également une nouvelle collection “Work From Home” qui met en avant certains de ses meilleurs produits pour quiconque pratique la distanciation sociale.

