Offres: obtenez le MacBook Air de 128 Go 2019 pour 899,99 $ chez Amazon (199 $ de rabais)

Amazon remet aujourd’hui le MacBook Air 2019 à des prix remarquablement bas, y compris des économies sur les modèles 128 Go et 256 Go. La pièce maîtresse de la vente est le modèle de 128 Go en or et gris sidéral, qu’Amazon a pour 149 $ de réduction, ainsi qu’un 50 $ d’économies supplémentaires lorsque vous atteignez l’écran de paiement.

Cela se traduira par un total de 199 $ de réduction sur le prix d’origine de l’ordinateur portable, au prix de 899,99 $, en baisse de 1099,00 $. Actuellement, c’est le meilleur prix de vente sur cette version du MacBook Air 2019 parmi les principaux revendeurs Apple en ligne. La vente s’étend également au modèle 256 Go en quelques couleurs, mais vous ne trouverez pas de remise supplémentaire à la caisse pour ces configurations.

MacBook Air 13 pouces 2019

128 Go, or – 899,99 $ à la caisse, en baisse par rapport à 1099,00 $ (199 $ de rabais) au lieu de 1 299,00 $ (199 $ de rabais) Notre résumé complet des offres contient plus d’informations sur les dernières ventes et bonnes affaires liées à Apple. .