Offres: obtenez le MacBook Pro 13 Go de 256 Go pour 1499 $ (300 $ de rabais, prix le plus bas)

Amazon propose aujourd’hui un accord solo solide sur le MacBook Pro 13 Go de 256 Go, que vous pouvez acheter pour 1 499,00 $, en baisse de 1799,00 $. Cette offre de 300 $ est le meilleur prix que nous ayons jamais enregistré parmi les principaux revendeurs Apple en ligne pour ce modèle particulier.

Seul le coloris Silver est en promotion dans cette vente et le stock est limité. Plus précisément, il s’agit du modèle avec 8 Go de RAM, un SSD de 256 Go, un processeur Intel Core i5 à 2,4 GHz et une barre tactile avec Touch ID.

Vous pouvez également économiser sur le modèle 512 Go, au prix de 1 699,00 $, en baisse de 1999,00 $ (300 $ de rabais). Les deux modèles de MacBook Pro ont des estimations d’expédition du 17 au 18 mars aux États-Unis, et Amazon dit que plus de stock devrait bientôt arriver s’ils se vendent.

