Offres: obtenez le nouveau MacBook Air de 128 Go pour 849,99 $ (250 $ de rabais, le prix le plus bas de tous les temps)

Amazon, Adorama et Best Buy ont conclu quelques offres solides sur les nouveaux modèles de MacBook Air et MacBook Pro cette semaine. Le point culminant de la vente est les nouveaux prix les plus bas jamais enregistrés sur les deux capacités de stockage du MacBook Air 2019, que l’on peut trouver chez Best Buy.

Remarque: MacRumors est un partenaire affilié de ces fournisseurs. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à maintenir le fonctionnement du site.

Vous pouvez obtenir le MacBook Air 128 Go en or pour 849,99 $, en baisse de 1099,00 $, et les 256 Go en or pour 1049,99 $, en baisse de 1299,00 $. Ces deux ventes offrent 250 $ de réduction sur le prix régulier du MacBook Air 13 pouces 2019, et sont les derniers prix bas de ces ordinateurs portables. Si vous êtes d’accord avec un modèle plus ancien, Best Buy a également le MacBook Air de 128 Go 2017 pour 699,99 $ (300 $ de rabais) pour les membres My Best Buy.

Sur Amazon et Adorama, vous trouverez des offres sur le MacBook Pro 16 pouces. Alors que le modèle 1 To a été régulièrement en vente avec un prix bas de 2 499,00 $ Au cours des dernières semaines (300 $ de rabais), le modèle 512 Go n’a pas retrouvé son prix le plus bas depuis un certain temps. Ce n’est pas encore tout à fait là aujourd’hui, mais à 2149,00 $ c’est seulement environ 50 $ de rabais sur le prix le plus bas que nous ayons jamais suivi.

Macbook Air

128 Go, or – 849,99 $, en baisse de 1099,00 $ (250 $ de rabais, le plus bas jamais) 256 Go, or – 1049,99 $, en baisse de 1299,00 $ (250 $ de rabais, le plus bas jamais enregistré)

MacBook Pro 16 pouces

N’oubliez pas de consulter notre offre complète pour découvrir encore plus de produits et d’accessoires liés à Apple. .