Offres: Obtenez l’iPad Air Wi-Fi de 10,5 pouces de 64 Go pour 399,99 $ sur Amazon (99 $ de réduction, prix le plus bas)

D’autres remises sur l’iPad Air de 10,5 pouces d’Apple sont apparues sur Amazon cette semaine, avec les prix les plus bas jamais enregistrés pour le modèle Wi-Fi 64 Go et le modèle cellulaire 256 Go. Cet iPad Air est la version lancée en mars 2019 avec un écran Retina de 10,5 pouces et Touch ID.

Vous pouvez économiser jusqu’à 180 $ sur la vente, avec des prix à partir de 399,99 $ pour le modèle 64 Go avec Wi-Fi. Si vous magasinez pour un iPad Air cellulaire, notez que les deux modèles répertoriés ci-dessous ont des estimations d’expédition retardées et seront expédiés dans les 1-4 semaines au moment de la rédaction.

IPad Air 10,5 pouces

64 Go, Wi-Fi – 399,99 $, en baisse par rapport à 499,00 $ (99 $ de rabais, le plus bas jamais enregistré)256 Go, Wi-Fi – 597,00 $, en baisse de 549,00 $ (48 $ de rabais) 64 Go, cellulaire – 519,00 $, en baisse de 629,00 $ (110 $ de rabais) 256 Go, cellulaire – 599,00 $, en baisse de 779,00 $ (180 $ de rabais, le plus bas jamais enregistré) Rendez-vous dans notre offre complète de promotions pour acheter encore plus de réductions sur les produits Apple et les accessoires associés. .