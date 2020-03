Offres: obtenez l’iPad Pro 11 pouces de 64 Go à partir de 2018 pour 649 $ (150 $ de réduction, prix le plus bas)

Maintenant que les nouveaux modèles de l’iPad Pro ont été lancés, les détaillants réduisent les prix des versions 2018 de la génération précédente de l’iPad Pro d’Apple.

Notamment, aujourd’hui, qui comprend le modèle Wi-Fi de 11 pouces 64 Go au prix de 649,00 $, en baisse de 799 $. Cette offre de 150 $ est disponible auprès de B&H Photo in Silver.

Il s’agit du prix le plus bas que nous ayons jamais enregistré pour une nouvelle version de cet iPad Pro à partir de 2018, et c’est une bonne affaire pour quiconque souhaite investir dans un modèle de génération plus ancienne pour économiser de l’argent. Si vous êtes d’accord avec un iPad Pro remis à neuf, vous pouvez économiser encore plus d’argent en visitant le site Web reconditionné certifié d’Apple.

Il y a quelques autres offres iPad Pro 2018 décentes chez B&H Photo cette semaine. Vous pouvez obtenir le modèle Wi-Fi 11 pouces 1 To pour 1 199,00 $, en baisse de 1349,00 $ (150 $ de rabais).

Si vous voulez un écran plus grand, l’iPad Wi-Fi Pro de 12,9 pouces et 64 Go est en vente pour 899,00 $, en baisse de 999,00 $ (100 $ de rabais). Cette vente est également jumelée sur Amazon.

De plus, Expercom offre les premières remises sur les derniers modèles d’iPad Pro 2020 pour ceux qui ne s’intéressent qu’aux dernières tablettes Apple. Vous pouvez obtenir l’iPad Pro Wi-Fi 128 Go de 11 pouces pour 749,00 $, contre 799,00 $. Cette vente comprend également des démarques sur le MacBook Air 2020.

Dirigez-vous vers notre offre complète de promotions pour acheter encore plus de réductions sur les produits Apple et les accessoires associés.

