Offres: obtenez l’iPhone XS de 512 Go pour 599,99 $ chez Sprint (650 $ de rabais)

Sprint a l’iPhone XS d’Apple de 512 Go réduit à 599,99 $ aujourd’hui jusqu’à épuisement des stocks, en baisse par rapport au prix d’origine de 1 249,99 $. Cette solide réduction de 650 $ s’applique au prix total de l’appareil et non à un plan de versement mensuel.

Si vous achetez l’iPhone XS, vous pouvez également combiner cette vente avec l’offre actuelle d’Apple Watch de Sprint: obtenez n’importe quel iPhone (7 ou supérieur) et obtenez une Apple Watch à 50% de réduction. La remise Apple Watch sera appliquée via des crédits de facture mensuels et nécessite un accord de facturation à tempérament de 24 mois, une nouvelle activation du plan de surveillance et un combiné actif.

Remise instantanée sur l’iPhone XS de Sprint

Il existe quelques autres offres Sprint en cours d’exécution, y compris un iPhone 11 pour 0 $ / mois lorsque vous échangez un smartphone éligible et activez une nouvelle gamme de services. L’iPad de 10,2 pouces est également tombé à 4,17 $ / mois lorsque vous vous inscrivez à un accord de facturation à tempérament de 24 mois et activez une nouvelle ligne sur un plan éligible.

