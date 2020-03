Offres: rabais de 3 jours sur la vente de Best Buy MacBook Pro, HomePod, iPad et accessoires Apple ce week-end uniquement

Best Buy a lancé une nouvelle vente de trois jours aujourd’hui, offrant de solides remises sur une grande variété de produits Apple jusqu’au dimanche 8 mars à 23 h 59. CT. Cela inclut des économies sur MacBook Pro, MacBook Air, HomePod, iPhone 11, iPad, étuis iPhone, produits Beats, téléviseurs 4K, haut-parleurs Bluetooth, etc.

Remarque: MacRumors est un partenaire affilié de ces fournisseurs. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à maintenir le fonctionnement du site.

La nouvelle vente de week-end a également quelques offres en cours de Best Buy, y compris le meilleur prix actuel que vous pouvez trouver sur un nouveau HomePod à 199,99 $, en baisse de 299,00 $. C’est le même prix que nous avons vu atteindre le HomePod le vendredi noir et pendant les vacances de l’année dernière, et cela vaut vraiment la peine de sauter si vous avez résisté au haut-parleur intelligent d’Apple.

Vous trouverez ci-dessous le reste de la vente de trois jours de Best Buy, ventilée par chaque produit Apple à prix réduit. Amazon compare les prix de chaque appareil dans de nombreux cas, vous trouverez donc également des liens pertinents vers Amazon pour certains modèles d’iPad et de MacBook Pro.

IPad 10,2 pouces

MacBook Pro 13 pouces

1,4 GHz, 128 Go – 1049,99 $, en baisse par rapport à 1299,99 $ (250 $ de réduction, plus bas jamais) 1,4 GHz, 256 Go – 1249,99 $, en baisse de 1499,99 $ (250 $ de réduction) 2,4 GHz, 256 Go – 1499,99 $, en baisse de 1799,99 $ (300 $ de réduction, plus bas jamais) [Amazon]2,4 GHz, 512 Go – 1699,99 $, en baisse par rapport à 1999,99 $ (300 $ de rabais) [Amazon] MacBook Pro 16 pouces

512 Go – 2149,00 $ chez Amazon, contre 2399,00 $ (250 $ de rabais) 1 To – 2499,00 $ chez Adorama, contre 2799,00 $ (300 $ de rabais, le plus bas de tous les temps) Macbook Air

128 Go – 899,99 $, en baisse de 1099,99 $ (200 $ de rabais) [Amazon]256 Go – 1099,99 $, en baisse par rapport à 1299,99 $ (200 $ de rabais) [Amazon] Divers

Dirigez-vous vers notre offre complète de promotions pour acheter encore plus de réductions sur les produits Apple et les accessoires associés. .