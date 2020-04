Offres: remises à neuf Apple Woot’s Remises iMacs, MacBooks et iPads à partir de 80 $

Woot est de retour cette semaine avec une grande vente sur une grande variété de produits Apple remis à neuf, allant de l’iMac à l’iPad mini. Les prix de vente commencent à 79,99 $ pour l’iPad mini de première génération, et vous pouvez également trouver quelques autres modèles d’iPad mini, MacBook Pro, MacBook Air, etc.

Remarque: MacRumors est un partenaire affilié de Woot. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à maintenir le fonctionnement du site.

Cela comprend l’iPad mini 4 de 16 Go à 199,99 $ou l’iPad mini 2 de 16 Go sur 109,99 $. Les deux iPad devraient arriver entre le 21 et le 27 avril, avec la livraison gratuite pour les membres d’Amazon Prime.

Il existe également un bon nombre de MacBooks en vente, qui remontent à des modèles datant d’environ 2012 et certains plus récents. Vous pouvez obtenir le MacBook Air 13 pouces 2012 avec 128 Go pour 359,99 $, ou optez pour plus de stockage à 256 Go pour 389,99 $. Vous trouverez également les mêmes estimations d’expédition et la livraison gratuite pour les membres Prime sur MacBooks.

Pour l’iMac, Woot fixe le prix de l’iMac 27 pouces 2013 avec un disque dur de 1 To et 16 Go de RAM à 799,99 $. Woot a de nombreux autres iMac, iPads et MacBooks en vente, et certains d’entre eux étaient déjà épuisés au moment de la rédaction, alors assurez-vous de visiter la vente bientôt.

Tous les articles de la vente Woot d’Apple aujourd’hui sont des appareils précédemment utilisés qui ont été remis à neuf en état de marche. Woot dit que bon nombre de ses produits remis à neuf sont liés aux retours de «remords de l’acheteur» et aux articles abandonnés, et les clients peuvent s’attendre à une garantie de 90 jours avec la plupart des produits vendus sur Woot.

Meilleures histoires

Un analyste s’attend à ce qu’Apple lance un nouvel iPhone SE à la mi-avril, un iPhone 12 de 6,7 pouces en octobre

Le calendrier de développement d’Apple pour les modèles d’iPhone 12 sera probablement légèrement repoussé en raison des restrictions de voyage actuelles et des retards de vol de fret, ce qui pourrait entraîner un retard de la disponibilité du modèle haut de gamme de 6,7 pouces, selon l’analyste Jeff Pu.

Dans une note de recherche avec le cabinet d’études chinois GF Securities, obtenue par MacRumors, Pu a déclaré qu’il pensait que l’actuel “EVT” ou …

Apple met à disposition plusieurs émissions Apple TV + en streaming gratuitement pendant une durée limitée

Avec des commandes à domicile largement en place, Apple a rendu plusieurs de ses séries et films Apple TV + originaux gratuits pour tout le monde à regarder pendant une durée limitée (via TVLine).

Aux États-Unis et dans de nombreux autres pays, le contenu répertorié ci-dessous peut être diffusé gratuitement en ligne via Apple.co/FreeForEveryone ou via l’application Apple TV sur iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch, Mac, certains téléviseurs intelligents Samsung et LG, …

LG commence à déployer les téléviseurs NanoCell 2020 avec AirPlay 2 et HomeKit, le prix commence à 599 $

LG a annoncé aujourd’hui le prix et la disponibilité de ses téléviseurs NanoCell 2020 avec prise en charge AirPlay 2 et HomeKit aux États-Unis.

Les premiers modèles 4K sortent maintenant, avec un prix commençant à 599 $ pour un modèle de 55 pouces. L’ensemble de la gamme 4K sera publié d’ici septembre, y compris un modèle jusqu’à 86 pouces pour 3299 $. Les modèles 8K seront également déployés en mai et juin, y compris 65 pouces et …

Apple lance une nouvelle initiative «Aujourd’hui chez Apple (à domicile)»

Apple a lancé aujourd’hui un nouveau programme “Aujourd’hui chez Apple (à la maison)” qui remplace les sessions populaires “Aujourd’hui chez Apple” qui sont hébergées dans ses magasins de détail.

Le nouveau site Web Aujourd’hui chez Apple (à la maison) présente des projets créatifs créés par des professionnels de la création dans des magasins Apple Store du monde entier, tous les didacticiels pouvant être réalisés à la maison. Les sessions, qui sont présentées sous forme de courtes vidéos, …

Le Mac Pro 2019 est désormais disponible dans la boutique Apple rénovée avec jusqu’à 4000 $ d’économies

Apple a ajouté hier le Mac Pro 2019 à sa boutique en ligne de produits reconditionnés aux États-Unis, offrant aux clients la possibilité d’économiser environ 15% par rapport à des modèles équivalents flambant neufs.

Le modèle rénové le moins cher actuellement disponible est une configuration de base mise à niveau de 32 Go à 48 Go de RAM. Ce modèle coûte 6 299 $ neuf, mais est disponible reconditionné pour …

À la une: fuites sur iOS 14, rumeurs sur iPhone et MacBook Pro 13 pouces, etc.

Alors que nous attendons toujours patiemment la nouvelle baisse de l’iPhone SE à faible coût, le moulin à rumeurs a continué de tourner avec de nouvelles fuites iOS 14 et des rumeurs supplémentaires sur les produits à venir.

Abonnez-vous à la chaîne YouTube MacRumors pour plus de vidéos. Parmi les autres nouvelles de cette semaine, Apple a envoyé des écouteurs AirPod de remplacement avec une version de firmware inédite qui empêche le couplage …

Apple envoie des AirPod de remplacement avec un micrologiciel inédit, les rendant inutilisables

Les clients qui ont besoin d’un AirPod de remplacement d’Apple ont dans certains cas reçu un AirPod exécutant le firmware 2D3, qui n’est pas une version du firmware des AirPods qui a été rendue publique.

Comme décrit sur le forum MacRumors et Reddit (via iMore), les clients qui obtiennent un AirPod avec le firmware 2D3 ne peuvent pas le coupler avec l’AirPod non remplacé existant, laissant les AirPods incapables …

Apple ajoute un radeau de modèles Mac mini 2018 à sa boutique rénovée

Apple vient d’ajouter plusieurs modèles de Mac mini 2018 à sa boutique de remise en ligne américaine, offrant aux clients des centaines de dollars d’économies sur diverses configurations.

Le mois dernier, Apple a mis à jour le Mac mini, mais le seul changement qu’il a apporté est que les configurations standard sont désormais doublées par la capacité de stockage pour le même prix. Avant cela, le rafraîchissement Mac mini d’Apple 2018 est venu …

Apple partage une feuille de travail avec 30 activités iPad pour les enfants

L’équipe éducative d’Apple a lancé aujourd’hui 30 activités pour les enfants et les familles dans le cadre d’un effort continu pour soutenir l’apprentissage à domicile pendant que de nombreux écoliers terminent leurs cours à distance.

Disponibles en format PDF téléchargeable ou imprimable, les suggestions incluent un large éventail d’activités qui peuvent être effectuées à l’aide des fonctionnalités intégrées d’un iPad ou d’un iPhone. Nous connaissons les parents …

