Offres: Remises énormes sur les iPhone reconditionnés iPhone 7, 8, X, XR et XS (à partir de 120 $)

Woot est de retour aujourd’hui avec une grande vente sur les iPhones remis à neuf, y compris les démarques sur l’iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XR, iPhone XS et iPhone XS Max.

Remarque: MacRumors est un partenaire affilié de Woot. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à maintenir le fonctionnement du site.

Comme pour tout achat de Woot, les personnes intéressées par la vente d’iPhone aujourd’hui doivent noter que ces appareils devraient présenter un niveau d’usure modéré pouvant entraîner des rayures, des bosses et des coups. Mais, en plus de leur apparence physique, chaque iPhone a été testé pour être en parfait état de fonctionnement, et les batteries sont testées pour fonctionner à une capacité minimale de 85%.

Les ventes commencent avec l’iPhone 7 de 32 Go à 119,99 $ et l’iPhone 7 Plus de 32 Go à 189,99 $. Aux États-Unis, l’iPhone 7 a été lancé au prix de 649 $ pour 32 Go et l’iPhone 7 Plus a commencé à 769 $ pour 32 Go, il s’agit donc d’économies allant jusqu’à 580 $.

Les réductions iPhone 8 commencent à 209,99 $ pour 64 Go, tandis que vous pouvez obtenir l’iPhone 8 Plus pour 299,99 $ pour 64 Go. En 2017, l’iPhone 8 a commencé à 699 $, tandis que l’iPhone 8 Plus a commencé à 799 $, ce qui représente des réductions de prix pouvant atteindre 500 $ pour ces modèles d’iPhone.

Vous pouvez obtenir un iPhone X de 64 Go pour 359,99 $, tandis que l’iPhone XR de 64 Go est 399,99 $. Enfin, les derniers iPhones en vente aujourd’hui sont la famille iPhone XS, et vous trouverez l’iPhone XS 64 Go pour 449,99 $ et l’iPhone XS Max de 64 Go pour 559,99 $.

Chaque iPhone en vente chez Woot a encore plus d’options de capacité de stockage et de choix de couleurs au moment de l’écriture, alors assurez-vous de vous rendre sur la page de vente d’iPhone de Woot avant que le stock ne diminue. La vente se terminera officiellement ce soir à 12 h 00 (heure du Pacifique).

.