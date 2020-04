Offres: Retour Powerbeats Pro à 200 $ chez plusieurs détaillants (50 $ de rabais, prix le plus bas)

De nouvelles ventes sur une variété d’écouteurs Beats sont apparues ce matin, marquées par un retour du prix le plus bas jamais enregistré sur le Powerbeats Pro à 199,95 $, en baisse de 249,99 $. Cette vente a surgi chez de nombreux détaillants aujourd’hui, y compris Amazon, B&H Photo, Target, et plus encore.

Remarque: MacRumors est un partenaire affilié de ces fournisseurs. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à maintenir le fonctionnement du site.

Même Apple propose aujourd’hui le Powerbeats Pro, et chez tous les détaillants, toutes les couleurs sont en vente: marine, mousse, ivoire et noir. Nous avons vu cette vente se reproduire au cours de la dernière année depuis le lancement du Powerbeats Pro, et c’est une occasion idéale d’acheter les écouteurs si vous attendiez une remise.

50 $ d’économie

Powerbeats Pro pour 199,95 $

Semblable au Powerbeats Pro, le Solo Pro est en vente chez de nombreux détaillants, au prix de 249,99 $, en baisse de 299,99 $. Vous pouvez trouver cette vente sur Apple, Amazon, B&H Photo, Target et plus encore. Vous trouverez également toutes les couleurs en vente ici: noir, gris, ivoire, bleu foncé, bleu clair et rouge.

Best Buy propose également une réduction de ces écouteurs lors de sa vente d’un jour aujourd’hui, qui comprend également les écouteurs sans fil Powerbeats3 pour 89,99 $, en baisse de 199,99 $; et les écouteurs antibruit sans fil Beats Studio3 à 199,99 $, en baisse de 349,99 $.

.